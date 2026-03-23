フリーアナウンサー垣花正（54）が23日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にMCとして生出演し、私生活について明かした。

番組では、一時話題になった、風呂に入らない「風呂キャンセル界隈」の近況を伝える記事を紹介。翌日、仕事が休みなら風呂に入らなかったり、「現代人は洗いすぎなんだよ」「ガス代も節約しないと」といった意見などもあるという。

スタジオではコメンテーターたちを交え議論した。話を振られた垣花は、以前からかつらであることを公表しており、「僕はシャワーに入りすぎたから（髪が）抜けたんですよ。本当に」と告白した。

「1日2回、入るから。必ず」。肉乃小路ニクヨから「何かを予期して入るんですか？」と問われると、「全く。何の予期もないですけど、単純に」と即答した。

さらに驚きの証言も。家で裸で生活する“ら族”であることも明らかにしており、「もっと言うと、僕、家で裸なのも、トイレに行くたびにお風呂入ってますもん。ふいた後も、もっときれいになりたいから、全身洗うんですよ」と驚かせた。

株式トレーダー、タレントの若林史江からは「何で潔癖症なのに、裸のままでいられるの？自分が出したままでソファなんて絶対、座れない」と、疑問の声が上がった。

垣花は「犬と一緒です。犬がパンツはかないのと一緒で、家の中では自由なんですよ」と、持論を展開。一同をドン引きさせていた。