〈「じつは投資でものすごく勝っている！」杉村太蔵が明かす「全ては『骨太の方針』に書かれている」“超シンプル”な投資哲学〉から続く

10倍株--。投資家なら誰もが夢見る大きな利益だが、その見極め方は一体どこにあるのか。

【動画を見る】「北海道電力は10倍行く」「政府は洋上風力を諦めない」“超一流の投資家”杉村太蔵が導き出す「勝てる」投資銘柄の選び方

元衆議院議員で「超一流の投資家」を自負する杉村太蔵さんは、自身の投資術をまとめた新刊『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』（文藝春秋）を1月に上梓した。その思考プロセスには、投資の本質が詰まっている。（全2回の2回目／はじめから読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年2月2日配信）

ビビビッときてる銘柄

――まずは手堅く成長を見込めそうな株について、教えていただけますか。

杉村 配当金などのインカムゲインを狙うのであれば、2倍くらいに上がりそうな株を探してください。すでに大きく成長している大型株で、その上で「骨太の方針」にも沿っている企業です。私も投資家として、ビビビッときてる銘柄をいくつか本ではあげています。

――例えばどのような銘柄でしょうか。



杉村太蔵さん

杉村 一例ですが、NECはピカピカの会社になって、だいぶ株価も上がりました。さらに「骨太の方針」でいう行政のDX化とも関係しているので、まだまだこんなもんじゃないですよ。ものすごい技術ありますし。

NTTのIWON構想に注目

――本の中ではNTTについても言及されていますね。

杉村 NTTも面白いと思います。電気をあまり使わないようにするIOWN構想という、新しい構想があるんですよね。NTTが考えてることは「骨太の方針」に書かれている成長戦略ともリンクしてますね。

――新しい通信スタイルを光技術で、という話ですね。

杉村 ゲームチェンジになるかもしれませんね。ワクワクしますよ。大きな成長性があるかなと思いますね。

10倍を見込む銘柄とは

――そして杉村さんが10倍を見込んでいる銘柄は。

杉村 意外かもしれませんが、北海道電力です。僕、地元が北海道なんです。北海道電力って正直今は経営状況が厳しくて、北海道は電気代が日本で一番高いんですよ。

――そうなんですか。

杉村 原発が動いていないので、石油やガスで火力発電をやっています。さらに、ロシアがウクライナに侵攻して以来、原料が高騰しています。電気料金が高いのも確かに問題なんですけど、その上でCO2も多く排出してしまっているんですよね。

――現状は厳しいということですが、なぜ10倍になると考えるのでしょうか。

杉村 まず原発の再稼働を現知事が容認するということ。さらに、北海道には半導体メーカーのラピダスの工場ができ、ソフトバンクもデータセンターを作ろうとしている。

洋上風力ができるようになると…

――電力需要が増えるわけですね。

杉村 これからもし北海道が、「電力だけは安心してください」という状況になると、あらゆる企業の誘致も可能になってきますよね。土地もあるし、温度も低い。さらに、ポテンシャルが高いのが洋上風力開発です。

――洋上風力ですか。

杉村 洋上風力発電がもしできるようになると、1000万〜1500万kWhまで出せるようになるんですよ。今より倍以上の電力供給量です。CO2排出もぐーっと下げられる。そうすれば、電気が余るので電気代も下がるでしょうし、企業誘致がより活発になりますよね。

政府は諦めていない

――だた一方で、三菱商事が洋上風力から撤退したという報道もありましたが。

杉村 三菱商事が洋上風力をやめたのは、民間企業としてコストが合わないからです。でも、政府は洋上風力開発を諦めていません。「骨太の方針」にもがっちり書いてあります。

――なるほど、そこがポイントなんですね。

杉村 今は毎年多額の電気代の補助金を家庭に配ってるでしょう。それを続けるくらいなら、洋上風力の開発に補助金を出すように切り替えるんじゃないかなと。そうなると、北海道電力には伸びしろがあると私の中で導き出しました。すべては「骨太の方針」を読んで、僕が北海道出身だから考えたものです。そんな太蔵の頭の中が、本の中には詰まってます。

――「太蔵さんだからこう考えた」ということですよね。

杉村 くれぐれも投資は自己責任ですし、ある銘柄を私が推奨してるという事でもないんです。あくまでも私の頭の中はどういうふうになってるか、その思考法を共有したい。だからここに書いてあるのをそのまま買うっていうのは推奨しません。あくまでもケーススタディとして読んでほしいです。

（「文春オンライン」編集部）