◇プロボクシング54.0キロ契約 坂井優太《8回戦》ウェズリー・カガ（2026年3月24日 東京・後楽園ホール）

22年世界ユース選手権優勝を含むアマ7冠で日本バンタム級5位の坂井優太（20＝大橋）が23日、都内でプロ7戦目となる54.0キロ契約8回戦の前日計量に臨み、53.9キロでパスした。計量を終え、取材に応じ「いつも通り減量はうまくいった」とうなずきながら「26年は飛躍する年になるか、ならないか。この試合でのパフォーマンスが大事になる」と気を引き締めた。

兵庫県尼崎市生まれで西宮香風高では高校6冠。22年の世界ユース選手権ではバンタム級で優勝を果たすなどアマ7冠を達成した。24年6月のプロ転向後は連勝を重ね、昨年6月に日本ユース・バンタム級王座決定戦で2回TKO勝ちし初のタイトルを獲得していた。

同門の大先輩・井上尚弥になぞらえ“モンスター2世”の愛称を持つ逸材は早ければ次々戦のタイトル挑戦も見据える。「気持ち的にはいつでも（タイトル）挑戦できる。自信もついてきた」と静かにうなずく。昨年8月に5回KOした一戦を除き、残り試合は全て2回以内に試合を終わらせている。

「KOできる流れになればしたが、タイトル戦のことも考えて長いラウンドも経験したい。丁寧に8ラウンドやりたい」と“前哨戦”でのテーマを掲げていた。