The Right Lightがコンバースとコラボレーション メンバーがALL STAR着用したオリジナルカット
アミューズ令和初のボーイズグループ・The Right Lightと、コンバースのコラボレーションが決定した。
【写真】爽やか…！The Right Lightメンバーソロカット
同企画では、2ndシングル「ライツオン！」のミュージックビデオと連動したスペシャルムービーおよびビジュアルを制作。スペシャルムービーではメンバー全員が同ブランドの代表モデルであるALL STAR（オールスター）を着用しており、ミュージックビデオ本編にはない、この企画のためだけに撮影されたオリジナルカットが多数収録されている。ミュージックビデオと連動した特別な仕掛けもあるという。
詳細は、The Right LightのSNSと CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP内のNEWSページで確認できる。
The Right Lightは、メンバーの西浦心乃助が昨年映画『ブラック・ショーマン』で重要な役どころに抜擢され、10月クールのドラマ『ぼくたちん家』（NTV）にもレギュラー出演。松瀬太虹はTBS×CJ ENMが仕掛ける大型プロジェクトであるドラマ『DREAM STAGE』（TBS）にレギュラー出演。K-POPを舞台にした物語で、松瀬は作中に登場するライバルグループTORINNER（トリナー）に所属し、ビジュアルの良さと抜群のスタイルから徐々に注目が集まっている。
■The Right Light コメント
▼木戸 啓人
黒や落ち着いた色の服を着ることが多く、どんな服装にも合わせやすいので自然とブラックのALL STARを選ぶことが多いですが、これからはコーデを引き立たせるためにホワイトのALL STARも履いてみたいです。また、レオパード柄もおしゃれでかわいいのでファンの皆さんにぜひ履いて欲しいです。
▼黒木 康正
中学2年生のとき、ストリートな海外ボーイに憧れて、レッドのハイカットを買いました。
次に僕が履いてみたい色はネイビーですが、ファンの皆さんには僕の名前に入っている「ブラック」を履いてほしいです！
▼ショーン 旺
昔からデニムの質感がすごく好きで、ネイビーのコンバースをよく履いていました！
どんな服にも合わせやすいし、僕ともお揃いになりますのでファンの皆さんにはぜひ履いてみてほしいです！僕自身は普段はシンプルな色の服を着ることが多いので、アクセントカラーになるコンバースを履いてみたいです。
▼西浦 心乃助
幼少期からコンバースを履いていますが、高校生になって初めて自分でホワイトのハイカットを買いました！
定番のブラックはもちろん、カラー展開が豊富なのでファンの皆さんには好きな色を探して履いてみてほしいです。春はピンクやオレンジなどの暖色系がおすすめです！次はコインローファーも狙っています！
▼星 秀光
1歳の誕生日にレッドのコンバースとTシャツをプレゼントしてもらいました。
嬉しくて、汚したくなくなかったので、家の中だけで履いていたのを覚えています。今度はレッドのコンバースを外でも履きたいです。
▼松瀬 太虹
母と初めてのオーディションのために靴を選びに行った時、コンバースを履いた瞬間、顔を合わせて「これにしよう」と決めたのを覚えています。これから春に向けて桜が咲く季節でもあるので、季節感のある色として次はピンク色に挑戦したいです！
【写真】爽やか…！The Right Lightメンバーソロカット
同企画では、2ndシングル「ライツオン！」のミュージックビデオと連動したスペシャルムービーおよびビジュアルを制作。スペシャルムービーではメンバー全員が同ブランドの代表モデルであるALL STAR（オールスター）を着用しており、ミュージックビデオ本編にはない、この企画のためだけに撮影されたオリジナルカットが多数収録されている。ミュージックビデオと連動した特別な仕掛けもあるという。
The Right Lightは、メンバーの西浦心乃助が昨年映画『ブラック・ショーマン』で重要な役どころに抜擢され、10月クールのドラマ『ぼくたちん家』（NTV）にもレギュラー出演。松瀬太虹はTBS×CJ ENMが仕掛ける大型プロジェクトであるドラマ『DREAM STAGE』（TBS）にレギュラー出演。K-POPを舞台にした物語で、松瀬は作中に登場するライバルグループTORINNER（トリナー）に所属し、ビジュアルの良さと抜群のスタイルから徐々に注目が集まっている。
■The Right Light コメント
▼木戸 啓人
黒や落ち着いた色の服を着ることが多く、どんな服装にも合わせやすいので自然とブラックのALL STARを選ぶことが多いですが、これからはコーデを引き立たせるためにホワイトのALL STARも履いてみたいです。また、レオパード柄もおしゃれでかわいいのでファンの皆さんにぜひ履いて欲しいです。
▼黒木 康正
中学2年生のとき、ストリートな海外ボーイに憧れて、レッドのハイカットを買いました。
次に僕が履いてみたい色はネイビーですが、ファンの皆さんには僕の名前に入っている「ブラック」を履いてほしいです！
▼ショーン 旺
昔からデニムの質感がすごく好きで、ネイビーのコンバースをよく履いていました！
どんな服にも合わせやすいし、僕ともお揃いになりますのでファンの皆さんにはぜひ履いてみてほしいです！僕自身は普段はシンプルな色の服を着ることが多いので、アクセントカラーになるコンバースを履いてみたいです。
▼西浦 心乃助
幼少期からコンバースを履いていますが、高校生になって初めて自分でホワイトのハイカットを買いました！
定番のブラックはもちろん、カラー展開が豊富なのでファンの皆さんには好きな色を探して履いてみてほしいです。春はピンクやオレンジなどの暖色系がおすすめです！次はコインローファーも狙っています！
▼星 秀光
1歳の誕生日にレッドのコンバースとTシャツをプレゼントしてもらいました。
嬉しくて、汚したくなくなかったので、家の中だけで履いていたのを覚えています。今度はレッドのコンバースを外でも履きたいです。
▼松瀬 太虹
母と初めてのオーディションのために靴を選びに行った時、コンバースを履いた瞬間、顔を合わせて「これにしよう」と決めたのを覚えています。これから春に向けて桜が咲く季節でもあるので、季節感のある色として次はピンク色に挑戦したいです！