「家族のプライバシーだけはお願いします」若手俳優、マナー違反のファンに苦言「これはアウトでしょ」
「家族のプライバシーだけはお願いします」若手俳優、マナー違反のファンに苦言「これはアウトでしょ」
俳優の松本怜生さんは3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。一部ファンによるマナーを逸脱した行動に対し、毅然（きぜん）とした態度で注意を呼び掛けました。
【投稿】松本怜生、ファンの行動に苦言
「なんで区別もつかないんだろ」松本さんは「先ほど母の車で会場をでた時 写真か動画を撮っていた方がいたので、それだけ消してください」と投稿。自身の仕事現場付近で、一部ファンに盗撮された事実を明かしました。さらに、「家族のプライバシーだけはお願いします」と、大切な家族を巻き込まないよう切実に訴えました。
コメントでは「これはアウトでしょ」「人の家族の写真まで撮ったり載せたりするような非常識な奴は本当にどうにかしてほしい」「推しとの距離を間違えちゃ絶対いけないよ」「モラルのない人は言わないと気づかないから、どんどん指摘して大丈夫」「本当にキモすぎる なんで区別もつかないんだろ」など、さまざまな声が寄せられています。
「死角なしですね」Instagramではいろいろな写真を発信している松本さん。2月14日には、「はっぴーばれんたいん」とつづり、4枚の写真を投稿しました。アップの自撮りで、ダルメシアン柄のスカーフを頭に巻いたスタイルを披露。角度や表情の異なるカットを並べ、さまざまな雰囲気を見せています。ファンからは「自撮り嬉しい」「死角なしですね」「綺麗なおめめよね」など、絶賛の声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:五六七 八千代)
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