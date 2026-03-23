timelesz篠塚大輝、初のラジオレギュラー番組決定 “誰かと一緒につくる”新感覚トーク＆教養バラエティ【…＆シノ！from timelesz】
【モデルプレス＝2026/03/23】timelesz（タイムレス）の篠塚大輝がパーソナリティを務めるTBSラジオの新番組『…＆シノ！from timelesz』（読み方：アンドシノフロムタイムレス／毎週土曜16：00〜16：30）が、4月4日よりスタートする。
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同番組は、ダンスや歌が未経験ながら驚異の吸収力でtimelesz projectのオーディションを勝ち抜いた篠塚が、自分とは異なるジャンルで活躍する“誰かと一緒に”つくっていくラジオのトーク＆教養バラエティ。まずは半年、“シノ”こと篠塚に与えられた30分のラジオ番組で、彼がどう成長して行くのか。そしてゲストとどんな科学反応が起きるのか？
篠塚はラジオのレギュラー番組を初めて担当するにあたり「高校生の時ラジオを聞いていたのもあり、今からとても楽しみです！頑張ります！」と意気込みを語っている。（modelpress編集部）
番組名『…＆シノ！from timelesz』
出演：篠塚大輝（timelesz）
放送時間：毎週土曜／16：00〜16：30
【Not Sponsored 記事】
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◆篠塚大輝、初のラジオレギュラー番組決定
同番組は、ダンスや歌が未経験ながら驚異の吸収力でtimelesz projectのオーディションを勝ち抜いた篠塚が、自分とは異なるジャンルで活躍する“誰かと一緒に”つくっていくラジオのトーク＆教養バラエティ。まずは半年、“シノ”こと篠塚に与えられた30分のラジオ番組で、彼がどう成長して行くのか。そしてゲストとどんな科学反応が起きるのか？
篠塚はラジオのレギュラー番組を初めて担当するにあたり「高校生の時ラジオを聞いていたのもあり、今からとても楽しみです！頑張ります！」と意気込みを語っている。（modelpress編集部）
◆番組情報
番組名『…＆シノ！from timelesz』
出演：篠塚大輝（timelesz）
放送時間：毎週土曜／16：00〜16：30
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