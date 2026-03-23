『ボイプラ2』発ALPHA DRIVE ONE、初のファンコンツアー開催決定！日本公演は横浜3DAYS

オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生したALPHA DRIVE ONE（ALD1）が、全世界のファンと特別な出会いを果たす。

3月23日、ALPHA DRIVE ONEは公式SNSを通じて、初のファンコンサートツアー「2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD]」の開催を発表。洗練されたデザインのポスターを公開し、本格的なグローバル活動の幕開けを知らせた。

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公開されたポスターには、路上を疾走する自動車のグラフィックが描かれ、視線を圧倒する。これは、8人のメンバーが共に出発する初ツアーの心躍るスタートを視覚化したものだ。ミステリアスな雰囲気の中、ALLYZ（ファンダム名）が照らす光に従って新たな道へ進むという象徴的な意味が込められており、メンバーとファンが一つになる特別な旅路を予告している。

（写真提供＝WAKEONE）

今回のツアーは、韓国を含む3都市で全7公演にわたり展開される予定だ。デビュー後初となる単独ファンコンサートであるにもかかわらず、アリーナ規模の会場を舞台に選んでおり、彼らへの関心の高さを証明した。

ツアーは、6月12日〜14日の仁川（インチョン）インスパイア・アリーナを皮切りに、26日〜28日に日本・横浜のぴあアリーナMM、7月11日に香港のアジアワールドアリーナへと続く。ALPHA DRIVE ONEはツアーを通じて、メンバー個々の魅力が際立つライブステージはもちろん、ファンと近くで交流できる多彩なプログラムを披露する予定だ。

注目の“大型新人”ALPHA DRIVE ONEが、ツアーを通じてどのような新たな記録を打ち立てるのか、音楽業界の注目が集まっている。

◇ALPHA DRIVE ONE プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。