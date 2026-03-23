&TEAM、強烈な眼差しに釘付け！3rdミニアルバム『We on Fire』コンセプトフォト公開

&TEAMが、新たなチャプターの幕開けを予告した。

3月22日、&TEAMは公式SNSを通じて、日本3rdミニアルバム『We on Fire』のコンセプトフォトを公開した。

【写真】「頭身バグってる」KのCG級スタイル

アルバムをリリースするたびに、強烈なビジュアルとメッセージで話題を集めてきた彼らは、今回もより一層深みを増した雰囲気と表現力で、ファンの期待を高めている。

公開された写真には、荒涼とした空間を背景に、黒い衣装に身を包んだ9人のメンバーの姿が収められている。

（写真提供＝＝YX LABELS）&TEAM

彼らは悲壮感を漂わせた表情と決意に満ちた眼差しで同じ方向を見つめ、重厚なムードを演出。どこか哀しみを帯びた表情と揺るがない視線が、新作に込められた物語と感情への期待を一層高めている。

また、集合写真に映る石碑に刻まれた「INID」という文字も注目を集めている。これは&TEAMとコラボしているHYBEオリジナルストーリー「DARK MOON」とつながる象徴であり、次なる物語を予感させる要素となっている。

（写真提供＝YX LABELS）&TEAM

3rdミニアルバム『We on Fire』は、より強くなった絆と新たな挑戦に向かう&TEAMの意志を込めた作品だ。

3月30日にトラックリストが公開され、4月3日にトラックサンプラー、4月13日にタイトル曲のミュージックビデオおよび全曲音源が先行公開された後、4月21日に正式リリースされる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。