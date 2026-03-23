◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）

ローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）が復調気配だ。重賞初制覇となった２３年９月のオールカマー以降、勝利を手にできていないが、１週前追い切りでは先週の美浦・Ｗコースの一番時計となる６ハロン７７秒７をマークして自己ベストを更新。田中博調教師は「香港以来になりますけど、とても順調です」と今年初戦に向けて予定通り調整が進められている。

今回の舞台を走るのは、２４年の有馬記念（７着）以来２度目。田中博調教師は「あの時は２周目の直線に向くまで引っかかっていた。あのままではいけないと思い、操縦性の向上と、落ち着いてしっかり走れるという事に取り組んできました」と意図を説明した。

白星から遠ざかってはいるものの２４年には大阪杯、ＢＣターフで２着とＧ１でも好走する力はある。前走の香港Ｃ（５着）も「メンバーを考えても、よく頑張ってくれたかなと。復調の気配を感じるような内容だったと思っています」と田中博調教師に悲観の色はなかった。Ｇ１再挑戦のためにも、結果が欲しい一戦だ。