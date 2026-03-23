ドラフト３位ルーキー・山城京平投手（２２）＝亜大＝が２３日、開幕ローテ入り内定を受けて、「今、入っているだけなので、結果を残さないと意味がないと思っている。そこでしっかり自分のピッチングができるように頑張ります」と意気込んだ。

阿部監督は２２日の楽天戦後、テレビインタビューで山城の開幕ローテ入りと登板予定日について質問され「ローテーション入るのは決まっていますので。（登板日がいつかは）ここで言うことじゃないなと思います」とコメントしていた。

２７日の開幕戦、阪神戦（東京Ｄ）での開幕投手はルーキーの竹丸和幸投手が城之内邦雄以来球団６４年ぶりの新人開幕投手に決定。巨人で開幕２カード目までに新人２人が先発するのは１９６２年の城之内邦雄、柴田勲以来、球団６４年ぶりの快挙になる。新人同期２人での開幕ローテ入りについて山城は「こうやって新人２人でチームを引っ張っていくチャンスをもらっているので２人でガツガツやっていけたら、と思います」と闘志を燃やしつつ「開幕は竹丸さんが白星を挙げて、僕にプレッシャーを与えてくれたらより一層がんばれると思います。竹丸さんに期待です（笑い）」とドラ１・竹丸に注文。「何もない状態だと、僕のこの性格なので、何を考えているかわからないので。（プレッシャーが）ほしいです」と強心臓ぶりを披露した。