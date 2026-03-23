【 中山美穂 】 オフィシャルサイトが閉鎖 「3月31日をもちまして閉鎖」「応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」
２０２４年の１２月６日に５４歳の若さで死去した、中山美穂さん。
公式サイトが3月31日を持って閉鎖されることが、公表されました。
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中山美穂さんの公式サイトでは「平素より中山美穂オフィシャルファンクラブ『Langue de Chat』をご利用いただきありがとうございます。」と、投稿。
続けて「2024年12月20日(金)にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。」と、しています。
【重要】中山美穂オフィシャルサイト閉鎖のご案内
平素より中山美穂オフィシャルファンクラブ『Langue de Chat』をご利用いただきありがとうございます。
2024年12月20日(金)にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。
これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。
【サイト閲覧可能期間】
2026年3月31日(火)23:59まで
【担当：芸能情報ステーション】