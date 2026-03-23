２０２４年の１２月６日に５４歳の若さで死去した、中山美穂さん。

公式サイトが3月31日を持って閉鎖されることが、公表されました。



【写真を見る】【 中山美穂 】 オフィシャルサイトが閉鎖 「3月31日をもちまして閉鎖」「応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」





中山美穂さんの公式サイトでは「平素より中山美穂オフィシャルファンクラブ『Langue de Chat』をご利用いただきありがとうございます。」と、投稿。



続けて「2024年12月20日(金)にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。」と、しています。





【 中山美穂さん 公式サイトより引用 】

【重要】中山美穂オフィシャルサイト閉鎖のご案内



平素より中山美穂オフィシャルファンクラブ『Langue de Chat』をご利用いただきありがとうございます。

2024年12月20日(金)にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。

これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。

【サイト閲覧可能期間】

2026年3月31日(火)23:59まで



【担当：芸能情報ステーション】