女優の井川遥（49）が、21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。かつての共演者と顔を合わせ、声を上げて驚く一幕があった。

浜田雅功と大阪のグルメを堪能するべく、ある店に入ると、そこにサプライズで待っていたのが「メッセンジャー」黒田有だった。突然隣に座られた井川は、黒田に気が付くと「あぁ〜！えっ？」と仰天した。

井川は25年前にMBS「魔法のレストラン」に出演しており、そこで黒田と共演。何度もロケに行った仲だ。

当時の井川はまだデビューしたての頃。黒田は「ただのアホなグラビアの子だと思っていた」など、相変わらずの毒舌で回想し、浜田雅功も爆笑した。一方、井川も「でもね。あの時も借金の話ばっかりしていた」と言い返して、黒田も笑うしかなかった。

「まさか、こんなに売れるとは思わなかった」と黒田が言うと、井川は強めに肩をたたき「会ってたときに言ってよ！」とツッコミ。

黒田が「打ち合わせで、井川遥ちゃんが俺に会いたいと言っていたみたいで」と小耳に挟んだ情報を口にしたが、井川は「言ってない、言ってない」と即座に否定し、「恥ずかしい」と黒田は苦笑いしていた。