

未支給年金は相続とは異なる仕組みで支給され、請求できる人や手続きのルールが定められています（c）Getty Images

家族が亡くなったあと、「受け取れていない年金があるかもしれない」と気になる人は少なくありません。こうした年金は「未支給年金」と呼ばれ、死亡した人に代わって遺族が請求できる制度が設けられています。もっとも、未支給年金は相続財産とは扱いが異なり、請求できる人や税金の考え方、手続きの流れには独自のルールがあります。相続放棄をしていても受け取れる場合がある一方、請求期限を過ぎると時効によって権利が失われる点には注意が必要です。未支給年金の基本的な仕組みや、相続との違い、手続きのポイントについて、弁護士監修のもとでわかりやすく解説します。

1. 未支給年金とは

未支給年金とは、亡くなった人が死亡した月までに受け取るはずだった年金のうち、支給前に死亡したため本人が受け取れなかった分を指します。年金は原則として、受給権者が生存していることを前提に支給されるため、未支給年金は死亡後に自動的に振り込まれるものではありません。

重要なのは、未支給年金が相続財産とは異なる扱いを受ける点です。未支給年金の「受け取る権利」は、民法上の相続によって承継されるものではなく、年金制度にもとづく独自の仕組みで管理されています。

そのため、相続人であれば誰でも請求できるわけではなく、法律で定められた条件を満たす人に限って支給されます。相続との違いを正しく理解しておくことが、相続後の手続きを円滑に進めるうえで重要です。

2. 未支給年金を受け取れる人の条件

未支給年金は、亡くなった人に代わって誰でも請求できるものではありません。年金制度にもとづき、受け取れる人の範囲や順番が法律で定められており、相続とは異なる考え方が取られています。ここでは、未支給年金を受け取れる人の条件について整理します。

2-1. 受け取れる条件は亡くなった人と生計を共にしていた遺族

未支給年金を受け取れるのは、原則として亡くなった人と生計を共にしていた遺族です。具体的には、同居していた配偶者や子どもが典型例となります。

ただし、必ずしも同居している必要はありません。別居していても、生活費の仕送りを受けていた場合などは、「生計同一」と認められることがあります。生計を共にしていたかどうかは、実際の生活状況にもとづいて判断されます。

2-2. 条件を満たす遺族の中で請求順位が上位の人

未支給年金には、請求できる順位が定められています。原則として、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に請求権があります。順位が上位の人が優先され、同じ順位の人が複数いる場合には、その中から代表者が請求を行います。

なお、亡くなった人と生計を同じくしていた場合は、兄弟姉妹の次に⑦「その他3親等内の親族」が請求できるケースもあります。

2-3. 相続人でなくても条件を満たせば受給できる

未支給年金の受給資格は、相続人かどうかとは直接関係ありません。法定相続人でなくても、亡くなった人と生計を共にしていたと認められれば、未支給年金を受け取れる可能性があります。

そのため、相続放棄をしていても、生計同一の要件を満たしていれば受給できるケースがあります。相続と未支給年金は仕組みが異なる点に注意が必要です。

3. 未支給年金を請求するための手続きの流れ

未支給年金を受け取るためには、決められた手続きを順に行う必要があります。相続とは異なる制度であるため、戸惑う人も少なくありませんが、流れを押さえておけば過度に心配する必要はありません。ここでは、死亡後に行う主な手続きを時系列に沿って整理します。

3-1. 受給資格を確認する

まず重要なのが、自分が未支給年金を請求できる立場にあるかどうかを確認することです。未支給年金には請求順位が定められており、誰でも請求できるわけではありません。生計同一の要件を満たしているか、自身より上位の順位に該当する者がいるかについては、年金事務所で事前に相談しておくと安心です。早い段階で確認しておくことで、後の手続きを円滑に進めやすくなります。

3-2. 年金の支給停止を届け出る

年金受給者が亡くなった場合、速やかに年金の支給停止手続きを行う必要があります。死亡の事実は、年金事務所や共済組合に連絡して届け出ます。

なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、死亡の届出が省略されることもありますが、未支給年金の請求など別途行う手続きは残ります。

届出が遅れると、死亡後の年金が誤って支給され、後に返還を求められることがあります。未支給年金の請求は、支給停止の手続きとは別に行う必要がある点にも注意が必要です。

3-3. 未支給年金の請求書を提出する

支給停止の手続きと並行して、未支給年金の請求を行います。請求には、所定の「未支給年金・未支給給付金請求書」を使用します。この請求書は年金事務所の窓口や日本年金機構の案内にもとづいて入手できます。記載内容に不備があると手続きが遅れるため、記入方法が不安な場合は窓口で確認しながら進めるとよいでしょう。

3-4. 必要書類を準備する

未支給年金を請求する際は、請求書に加えて、状況に応じた添付書類の提出が必要になります。一般的には、次のような書類が求められます。

亡くなった人の戸籍謄本（死亡の記載があるもの）または除籍謄本

請求者の住民票

亡くなった人との続柄を確認できる書類

生計を共にしていたことを示す資料（公共料金の請求書、仕送りの記録、同一住所が分かる書類など）

生計同一の要件は、同居していたかどうかだけでなく、実際の生活状況にもとづいて判断されます。そのため、別居していた場合でも、生活費の援助を受けていたことが分かる資料があれば、提出を求められることがあります。

必要となる書類は、請求者の立場や家族関係によって異なるため、事前に年金事務所で確認しておくことが重要です。あらかじめ確認しておくことで、書類の不足による手続きの遅れを防ぎやすくなります。

3-5. 受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年以内に請求を行う

未支給年金の請求には時効があります。原則として、受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年以内に請求しなければ、受け取る権利は時効によって消滅します。事情があってすぐに手続きできない場合でも、期限だけは意識しておく必要があります。請求期限を過ぎると、たとえ要件を満たしていても支給を受けることはできません。早めに手続きを進めることが重要です。

4. 未支給年金と相続の違い

未支給年金は、亡くなった人に関するお金である点では相続財産と似ていますが、法律上の位置づけや手続きは大きく異なります。相続と同じ感覚で考えてしまうと、請求漏れや誤った税務処理につながるおそれがあります。ここでは、未支給年金と相続の主な違いを整理します。

4-1. 請求できる人が相続と異なる

未支給年金は、法定相続人であれば誰でも請求できるわけではありません。亡くなった人と生計を共にしていた遺族が優先され、年金制度にもとづく順位に従って請求者が決まります。そのため、相続人であっても生計同一の要件を満たさなければ請求できない一方、相続人でなくても条件を満たせば受け取れる場合があります。

4-2. 税金の扱いが相続財産と異なる

未支給年金は相続財産には含まれないため、相続税の課税対象にはなりませんが、受け取った人にとっては所得と扱われ、原則として「一時所得」として所得税の課税対象になります。相続税とは別に税務処理が必要になる点は、見落としやすいポイントです。

4-3. 遺産分割の対象外となる

未支給年金は遺産ではないため、遺産分割協議の対象には含まれません。相続人全員で分け合うものではなく、受給資格のある人が個別に請求し、受け取る仕組みです。相続手続きと切り分けて考えることが、トラブルを防ぐうえでも重要です。

5. 未支給年金を受け取る際の注意点とよくあるトラブル

未支給年金は、制度を正しく理解していないと、請求できたはずの権利を失ったり、遺族間で思わぬトラブルが生じたりすることがあります。相続とは仕組みが異なるため、手続きの期限や要件を把握し、慎重に対応することが重要です。ここでは、特に注意したいポイントを整理します。

5-1. 請求期限を過ぎると権利が失われる

未支給年金の請求には時効があり、受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年を過ぎると、受給する権利は消滅します。期限を過ぎた場合、事情があっても支給は受けられません。相続手続きに気を取られて後回しにしてしまうケースもあるため、早めに年金事務所へ相談し、手続きを進めることが大切です。

5-2. 生計同一の証明が難しいことがある

未支給年金の受給には「生計同一」の要件が重視されます。別居していた場合には、仕送りの記録や生活費を負担していたことを示す資料など、具体的な証明書類の提出を求められることがあります。書類が十分にそろわないと、判断に時間がかかることもあります。

5-3. 遺族間で請求者を巡るトラブルが起こることもある

未支給年金は、遺産分割の対象外であるため、「誰が請求できるのか」を巡って遺族間で意見が分かれることがあります。特に同順位の遺族が複数いる場合は注意が必要です。事前に話し合いを行い、不安があれば弁護士や税理士など専門家に相談することが、トラブル防止につながります。

6. 未支給年金に関連して、よくある質問

Q. 未支給年金で申告が必要なケースは？

未支給年金は相続財産ではありませんが、所得税上は「一時所得」として扱われます。そのため、受け取った金額や他の所得との合計によっては、確定申告が必要になる場合があります。年額が少額で、課税対象とならないケースもありますが、判断に迷う場合は弁護士や税理士などの専門家に確認すると安心です。

Q. 相続放棄した場合でも未支給年金を受け取れる？

相続放棄をしていても、未支給年金を受け取れないとは限りません。未支給年金は相続とは別の制度であり、「生計同一の遺族」としての条件を満たしていれば、請求できる場合があります。相続放棄の有無だけで判断しないことが重要です。

Q. 未支給年金の支給までにどれくらいかかる？

支給までの期間は事案によって異なります。書類がそろっていれば比較的早く支給されることもありますが、確認状況によっては数カ月かかる場合もあります。早めに年金事務所へ確認すると安心です。

7. まとめ 未支給年金は相続と異なる仕組みで支給される

未支給年金は、亡くなった人に関するお金ではあるものの、相続財産とは別の制度にもとづいて支給される年金給付です。請求できる人は法定相続人に限られず、生計を共にしていた遺族が、定められた順位に従って受け取ります。

また、相続税の対象にはなりませんが、受給者にとっては一時所得として所得税の申告が必要になる場合があります。遺産分割の対象にもならないため、相続手続きとは切り分けて考えることが重要です。

請求期限は受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年と定められており、期限を過ぎると受け取れなくなります。制度の違いを正しく理解し、早めに年金事務所や専門家に相談することで、手続き上の不安やトラブルを防ぎやすくなります。

（記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています）

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