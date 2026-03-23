現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第十一回「本圀寺の変」が放送に。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラ

その最後に流れた第十二回「小谷城の再会」の予告が話題になっています。

＊以下第十一回のネタバレを含みます。

＜第十一回の公式あらすじ＞

畿内を手中に収めた信長（小栗旬）は、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令を下す。

大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）らに、矢銭二万貫を納めさせろというのだ。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

だが堺の商人はくせ者ぞろいで、兄弟は苦戦を強いられる。

そんな中、将軍となった義昭（尾上右近）を引きずり下ろしたい三好三人衆が、信長不在の機会を狙い、義昭のいる京の本圀寺を襲撃する。

次回予告

＊以下、本編最後に流れた次回予告

「京都奉行！？」と驚いた様子で兄・藤吉郎に伝える小一郎。

丹羽長秀の「まさかお主と肩を並べる日が来るとはのう」との声を背景に、並んで座る明智光秀・丹羽長秀、そして藤吉郎の姿が。

長秀の表情をうかがう藤吉郎。

怪訝な顔をする小一郎とその妹・あさひ。

その妻・寧々が藤吉郎を前に涙を流す。

わしの手は血で穢れておる

「娘の茶々でございます」と紹介する浅井長政の妻となった市。

茶々を抱いて満面の笑みを見せる藤吉郎。

その様子を見て、信長がわずかに微笑む。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

背景に信長の「わしの手は血で穢（けが）れておる」の声。

何かに気づいた様子を見せる将軍・義昭。

将軍を前に、光秀が厳しい表情を見せる。

小一郎に鋭い視線を向ける女性の正体は…

信長と話す長政の姿。

続けて「織田と手を組むとはこういうことじゃ」と父・久政が長政へ伝える様子が映る。

直の墓に手を合わせる小一郎。

背景に「お直さんが生きててくれたらって思ってるだろうけど…」と母・なかの声が流れる。

安藤守就の娘・慶（ちか）が、鋭い視線を向ける。

その先にはなぜか狼狽する小一郎の姿が――。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。