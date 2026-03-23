NHK連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』の放送後、主演の土居志央梨がInstagramを更新し、撮影時のオフショットを複数枚公開した。

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土居はキャプションに「だいすきな人たち」とだけ綴り、「#山田轟法律事務所」「#虎に翼」のハッシュタグを添えた。投稿には全6枚の写真が含まれており、増野役の平山祐介との衣装姿での2ショットや、撮影現場のオープンセットの前でカメラマンら撮影スタッフに囲まれた集合写真、よねの姉・夏を演じた秋元才加との衣装姿での2ショットが収められている。

そして劇中の「轟法律事務所」の看板を挟んで轟太一役の戸塚純貴とともに寄り添うオフショットも公開された。いずれも劇中の衣装や私服姿で撮影されたもので、撮影現場の和やかな雰囲気が伝わる内容となっている。

『山田轟法律事務所』は、NHK連続テレビ小説『虎に翼』から生まれたスピンオフドラマ。敗戦直後の上野を舞台に、山田よねと轟太一が法律事務所を開設するまでの知られざるエピソードを描いた単発作品で、3月20日にNHK総合にて放送された。2027年には『虎に翼』の劇場版公開も控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）