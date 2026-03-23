【夫婦、小さなすれ違い…】現金VSキャッシュレス「得したい」【第66話まんが】#ママスタショート

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夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？　許せない？　ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。



今回は、決済方法に関する夫婦、小さなすれ違いです。

それはお店での会計時のこと。

妻「現金で」

なんのためらいもなく現金払いを選択した妻。

夫「キャッシュレスのほうがいろいろお得なのに〜」

キャッシュレス決済にすれば、ポイントが溜まったりお得に買い物ができたりなど、いろいろなメリットがあるのにと思わず口を挟んだ夫さん。しかし妻は……。

妻「キャッシュレスはこわいから！　現金じゃないと安心できない！」

便利な世の中になったとはいえ、不安がぬぐい切れない。お気持ち、わかります！　そんな妻を見て夫は“そういう不器用なところ嫌いじゃないけど”と思うわけで。なんだラブラブじゃありませんか（笑）。

夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部