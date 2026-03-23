【夫婦、小さなすれ違い…】現金VSキャッシュレス「得したい」【第66話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、決済方法に関する夫婦、小さなすれ違いです。
それはお店での会計時のこと。
妻「現金で」
なんのためらいもなく現金払いを選択した妻。
夫「キャッシュレスのほうがいろいろお得なのに〜」
キャッシュレス決済にすれば、ポイントが溜まったりお得に買い物ができたりなど、いろいろなメリットがあるのにと思わず口を挟んだ夫さん。しかし妻は……。
妻「キャッシュレスはこわいから！ 現金じゃないと安心できない！」
便利な世の中になったとはいえ、不安がぬぐい切れない。お気持ち、わかります！ そんな妻を見て夫は“そういう不器用なところ嫌いじゃないけど”と思うわけで。なんだラブラブじゃありませんか（笑）。
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、決済方法に関する夫婦、小さなすれ違いです。
それはお店での会計時のこと。
妻「現金で」
なんのためらいもなく現金払いを選択した妻。
夫「キャッシュレスのほうがいろいろお得なのに〜」
妻「キャッシュレスはこわいから！ 現金じゃないと安心できない！」
便利な世の中になったとはいえ、不安がぬぐい切れない。お気持ち、わかります！ そんな妻を見て夫は“そういう不器用なところ嫌いじゃないけど”と思うわけで。なんだラブラブじゃありませんか（笑）。
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部