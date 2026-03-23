小祝さくらの500円玉貯金に安田祐香のスヌーピーグッズ トッププロたちがコツコツ貯めているものを大調査！
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。全国を飛び回る選手たちに、束の間の楽しみとして「コツコツ貯めているもの」を尋ねた動画を公開した。
【動画】500円玉が全然貯まらないと嘆く小祝さくら
この問いかけに小祝さくらは「500円玉貯金を何年も前からやっていて」という意外な回答。特に使い道を決めてはいないそうだが、500円玉があるとつい使ってしまうため「最近は全然、溜まっていないという状況です」と明かしていた。吉田鈴がコツコツ貯めているのは「前夜祭の服」だ。1日に2〜3着買うこともあるとのこと。「スポンサーさんのカラーがあるので、それに合わせて買ったりしています」と細やかな気配りを見せていた。蛭田みな美は本屋が好きで1時間ぐらい見て回り、1〜2冊を選んで買って帰るラノベ系の本が「すごい多くたまっています」。神谷そらはグミが大好きで、キャディバッグには常に4〜5種類は入っているとのこと。欲しいものは発売日に入手、また沖縄では現地でしか買えないグミを「絶対買います」と強調していた。「もともとガチャガチャが好き」という菅楓華は、中でも指輪集めにはまっている。何が出てくるかが分からないガチャガチャだが、「自分が気に入ったものは（見える場所に）置いています」。荒木優奈が集めているのは男性アイドルグループKing & Princeのグッズだ。「この前もライブに行くのにペンライトとタオルとうちわを買いました」「もう収納するところが無くなるくらい持っています」と、まさにファンの王道を歩んでいる。犬が好きな安田祐香が集めているのはスヌーピーのグッズ。「調べたりすると、帽子でスヌーピーが結構出ているので、それは集めたいな」と夢を語っていた。この投稿を見たファンからは「楽しそうですね」「めちゃくちゃ可愛い」「やっぱりコメントが面白い さすが小祝さくら選手」「鈴プロのスポンサーのカラーに合わせた服選びに感心しました」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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この問いかけに小祝さくらは「500円玉貯金を何年も前からやっていて」という意外な回答。特に使い道を決めてはいないそうだが、500円玉があるとつい使ってしまうため「最近は全然、溜まっていないという状況です」と明かしていた。吉田鈴がコツコツ貯めているのは「前夜祭の服」だ。1日に2〜3着買うこともあるとのこと。「スポンサーさんのカラーがあるので、それに合わせて買ったりしています」と細やかな気配りを見せていた。蛭田みな美は本屋が好きで1時間ぐらい見て回り、1〜2冊を選んで買って帰るラノベ系の本が「すごい多くたまっています」。神谷そらはグミが大好きで、キャディバッグには常に4〜5種類は入っているとのこと。欲しいものは発売日に入手、また沖縄では現地でしか買えないグミを「絶対買います」と強調していた。「もともとガチャガチャが好き」という菅楓華は、中でも指輪集めにはまっている。何が出てくるかが分からないガチャガチャだが、「自分が気に入ったものは（見える場所に）置いています」。荒木優奈が集めているのは男性アイドルグループKing & Princeのグッズだ。「この前もライブに行くのにペンライトとタオルとうちわを買いました」「もう収納するところが無くなるくらい持っています」と、まさにファンの王道を歩んでいる。犬が好きな安田祐香が集めているのはスヌーピーのグッズ。「調べたりすると、帽子でスヌーピーが結構出ているので、それは集めたいな」と夢を語っていた。この投稿を見たファンからは「楽しそうですね」「めちゃくちゃ可愛い」「やっぱりコメントが面白い さすが小祝さくら選手」「鈴プロのスポンサーのカラーに合わせた服選びに感心しました」などのコメントが寄せられていた。
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