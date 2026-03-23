timelesz篠塚大輝、初のラジオレギュラー番組が決定「今からとても楽しみです！」
8人組グループ・timeleszの篠塚大輝が、パーソナリティを務めるTBSラジオの新番組『…＆シノ！from timelesz』（読み方：アンドシノフロムタイムレス）が、4月4日より毎週土曜午後4時から4時30分まで放送されることが決定した。
【画像】金髪がかっこいい！パーソナリティを務める篠塚大輝
ダンスや歌が未経験ながら驚異の吸収力でtimelesz projectのオーディションを勝ち抜いた篠塚が自分とは異なるジャンルで活躍する“誰かと一緒に”つくっていくラジオのトーク＆教養バラエティー。
まずは半年、シノこと篠塚に与えられた30分のラジオ番組でがどう成長して行くのか、そしてゲストとどんな科学反応が起きるのか。篠塚はラジオのレギュラー番組を初めて担当するにあたり「高校生の時ラジオを聞いていたのもあり、今からとても楽しみです！頑張ります！」と意気込んでいる。
【画像】金髪がかっこいい！パーソナリティを務める篠塚大輝
ダンスや歌が未経験ながら驚異の吸収力でtimelesz projectのオーディションを勝ち抜いた篠塚が自分とは異なるジャンルで活躍する“誰かと一緒に”つくっていくラジオのトーク＆教養バラエティー。
まずは半年、シノこと篠塚に与えられた30分のラジオ番組でがどう成長して行くのか、そしてゲストとどんな科学反応が起きるのか。篠塚はラジオのレギュラー番組を初めて担当するにあたり「高校生の時ラジオを聞いていたのもあり、今からとても楽しみです！頑張ります！」と意気込んでいる。