オタクとして“推し”の結婚を素直に喜ぶべきなのか――。推し活につきものの命題だが、女優・広瀬アリス（31）の持論が現在、SNSで大きな波紋を広げている。

きっかけは、広瀬が3月18日にXに投稿した一枚の写真。《ねぇ待って！この辛そうなソースつけても食べれる！っていう画》という説明と共に、驚くような表情で、箸を手に持った食事風景を公開したのだが、これに対し、ある一般ユーザーからこんな反応が寄せられた。

《推しの結婚が発表された。っていう顔》

すると、広瀬は22日にこの投稿を引用リポストし、こんな持論を展開したのだ。

《推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ。充実してるからこそ仕事面で頑張れて輝く訳で我らはその輝いてるところを全力で拝むし全力で推すの。その輝いている部分以外の時も全て自分の都合の良いように自分の気分が悪くならないように生きてくれだなんてただの厄神。自分の推しは皆何はともあれ幸せであれ》

アニメや漫画、声優などのオタクとして知られ、積極的に発信もしている広瀬。それだけに、この持論には説得力があるように聞こえるのだが……。投稿は23日昼時点で6200件以上リポストされ、一部からはこんな疑問の声が上がった。

《さも良い事言ってる風だけど、この方はみんなの推しと結婚したり付き合ったりできる立場にいるのよね。だからちょっとずるい言い分のように感じる》

《推し「側」と繋がることができてしまう女優さんに言われても…と思うのですが 推しの幸せを素直に喜べないひとだってたくさんいるのは当たり前なんですよ。『ただの厄神』は酷すぎませんか？？》

《ファンはこうあるべきだ、をタレント側が言うのは違うと思う。厄神って酷いよね》

「広瀬さんは’22年にSUPER EIGHTの大倉忠義さん（40）との交際が報じられました。’24年に破局が報じられますが、一時は“結婚間近”とまで噂されていました。さらに、昨年8月に『NEWSポストセブン』でKAT-TUNの元メンバー・赤西仁さん（41）との交際が報じられます。以降、二人の関係をめぐる続報は多くありませんが、破局したという話も聞こえてきません。一人のオタクとしての広瀬さんの持論には共感の声も多く上がっている様ですが、やはり女性ファンの多いタレントとの恋愛遍歴があるため、余計な反発を招いてしまった印象です。また、広瀬さんのXといえば、一般ユーザーにも親しく対応する“ファンサービス”が魅力ですが、今回はそれが裏目に出てしまいましたね」（WEBメディア記者）

なお、先の持論に対し、あるユーザーから《この広瀬アリスさんの推しに対する考えはとても崇高で素敵なんだが…元になっているポストがフワっとしているのにそれ対してやたら主観が入っているというか…あまりに過剰に反応していてどうも言葉がとげとげしくて強いなという感がある》との指摘が寄せられると、広瀬は以下のように釈明した。

《うん、わかる でも火力高めの方が多いのはXで思ったもんだから 刺々しいというよりは、我らと推しという存在が そういう距離感だと思った方が、心、楽やでぃ》（投稿は23日時点で削除済み）

いっぽう、問題の投稿から一夜明けてもなお、批判の声が止まない中、広瀬は以下のように陳謝していた。

《げ。ごめんね、それぞれ色々な思考あるもんね、発言気をつけます》