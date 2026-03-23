peco、水着姿でディズニークルーズ船のプール満喫「髪型も色合いも全てがおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/03/23】タレントのpecoが3月22日、自身のInstagramを更新。プールサイドでの水着ショットを公開した。
【写真】30歳ママタレ「笑顔弾けてる」プールサイドでの水着ショット
息子とのディズニークルーズアドベンチャーへの乗船の様子を投稿していたpecoは「Poolside selfie on the Disney cruise Adventure」とコメントし、プールサイドでの笑顔の自撮りを公開。大きなスライダーのある豪華なプールをバックにツインの三つ編みヘアにサングラスをかけ、鮮やかなターコイズブルーの水着姿を披露し、美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「クルーズ豪華」「笑顔弾けてる」「楽しそう」「髪型も色合いも全てがおしゃれ」「肌綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳ママタレ「笑顔弾けてる」プールサイドでの水着ショット
◆peco、プールサイドの水着姿公開
息子とのディズニークルーズアドベンチャーへの乗船の様子を投稿していたpecoは「Poolside selfie on the Disney cruise Adventure」とコメントし、プールサイドでの笑顔の自撮りを公開。大きなスライダーのある豪華なプールをバックにツインの三つ編みヘアにサングラスをかけ、鮮やかなターコイズブルーの水着姿を披露し、美しい素肌を見せている。
◆pecoの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「クルーズ豪華」「笑顔弾けてる」「楽しそう」「髪型も色合いも全てがおしゃれ」「肌綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】