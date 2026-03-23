三上悠亜、ヘソ出しノースリーブ私服ショットに視線集中「スタイル良すぎ」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2026/03/23】タレントの三上悠亜が3月22日、自身のInstagramを更新。ショート丈ノースリーブトップスのコーディネートを公開した。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「スタイル良すぎ」へそ出しノースリーブ姿
三上は「＃ゆあしふく」というハッシュタグを添えて、セットアップのトップスのみを使用したコーディネートを公開し、「セットアップアイテムは色んなコーデ楽しめるからすき ツイードだけどカジュアルにも」とコメント。白いショート丈のノースリーブトップスにデニムパンツを合わせ、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「スタイル良すぎ」「ウエスト綺麗すぎる」「センスの塊」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「スタイル良すぎ」へそ出しノースリーブ姿
◆三上悠亜、ヘソ出しノースリーブトップス姿公開
三上は「＃ゆあしふく」というハッシュタグを添えて、セットアップのトップスのみを使用したコーディネートを公開し、「セットアップアイテムは色んなコーデ楽しめるからすき ツイードだけどカジュアルにも」とコメント。白いショート丈のノースリーブトップスにデニムパンツを合わせ、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「スタイル良すぎ」「ウエスト綺麗すぎる」「センスの塊」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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