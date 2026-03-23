通貨オプション　ボラティリティー ドル円１週間１０%台

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.46　9.68　9.19　9.91
1MO　10.06　8.39　8.91　8.79
3MO　9.95　7.77　8.96　8.47
6MO　9.86　7.50　9.01　8.39
9MO　9.84　7.47　9.06　8.41
1YR　9.72　7.44　9.05　8.38

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.76　14.05　9.60
1MO　9.38　12.16　8.81
3MO　9.60　11.35　8.50
6MO　9.70　10.99　8.41
9MO　9.76　10.90　8.45
1YR　9.69　10.75　8.42
東京時間16:39現在　参考値

イラン紛争を受けた先行き不透明感もあり、短期ボラは高め推移となっている。