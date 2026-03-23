通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０%台
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USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.46 9.68 9.19 9.91
1MO 10.06 8.39 8.91 8.79
3MO 9.95 7.77 8.96 8.47
6MO 9.86 7.50 9.01 8.39
9MO 9.84 7.47 9.06 8.41
1YR 9.72 7.44 9.05 8.38
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.76 14.05 9.60
1MO 9.38 12.16 8.81
3MO 9.60 11.35 8.50
6MO 9.70 10.99 8.41
9MO 9.76 10.90 8.45
1YR 9.69 10.75 8.42
東京時間16:39現在 参考値
イラン紛争を受けた先行き不透明感もあり、短期ボラは高め推移となっている。
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6MO 9.86 7.50 9.01 8.39
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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6MO 9.70 10.99 8.41
9MO 9.76 10.90 8.45
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東京時間16:39現在 参考値
イラン紛争を受けた先行き不透明感もあり、短期ボラは高め推移となっている。