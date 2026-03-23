ロバーツ監督「ショウヘイは火曜日に登板する。長いイニングを投げられる中継ぎにつなぐ形になる」



ロバーツ監督（c）SANKEI

＜2026年3月22日（日本時間23日）フリーウェイシリーズ ドジャース 対 エンゼルス ＠エンゼルスタジアム＞

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ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前の囲み取材で、大谷翔平（31）が現地時間30日（日本時間31日）のガーディアンズ戦で先発登板する予定であることを明かした。

開幕5戦目でのマウンドとなり、二刀流復帰へ向けた具体的な起用プランが見えてきた。

ロバーツ監督は「ショウヘイは火曜日に登板する。長いイニングを投げられる中継ぎにつなぐ形になる」と説明。

完全な長いイニングではなく、段階的に負荷を上げていく"オープナー的要素を含んだ起用"となる見込みだ。

この日はエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数1安打3打点1四球と存在感を発揮。

3回にはセンターを破る走者一掃の三塁打を放ち、打者14人の猛攻を象徴する一打となった。

投手としては中3日など厳しい条件での起用も想定される中、まずは開幕ローテーションの一角として正式に組み込まれた形だ。

打撃ではすでに試合勘を取り戻しつつある大谷。投手としてどの程度のイニングを担うのか、そして完全な二刀流復活へどのようにステップを踏んでいくのか。開幕5戦目は、その試金石となる登板になりそうだ。

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