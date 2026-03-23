ザ・タイマーズ“FM東京事件”モチーフ TOKYO FM＆忌野清志郎“55周年”コラボTシャツ販売
TOKYO FMは23日、公式Xを更新。ザ・タイマーズのゼリーによく似た人物、忌野清志郎のデビュー55周年とTOKYO FM開局55周年を記念したTシャツを、NEIGHBORHOOD（R）とのコラボで製作したことを伝えた。
【画像】”伝説の事件”がTシャツに…歌詞もしっかりプリント！
サイトでもコラボについて伝えており「1989年のザ・タイマーズのFM東京事件をモチーフにした特別モデルとなっています。37年の時を経て、伝説の事件がTシャツになりました。フロントの写真は、フォトグラファー内藤順司氏の撮り下ろし写真です」と紹介。
28日から、公式ショッピングサイトで予約販売がスタートする。
【画像】”伝説の事件”がTシャツに…歌詞もしっかりプリント！
サイトでもコラボについて伝えており「1989年のザ・タイマーズのFM東京事件をモチーフにした特別モデルとなっています。37年の時を経て、伝説の事件がTシャツになりました。フロントの写真は、フォトグラファー内藤順司氏の撮り下ろし写真です」と紹介。
28日から、公式ショッピングサイトで予約販売がスタートする。