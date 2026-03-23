NEIGHBORHOOD（R） × THE TIMERS.×TOKYO FM Tシャツ

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　TOKYO FMは23日、公式Xを更新。ザ・タイマーズのゼリーによく似た人物、忌野清志郎のデビュー55周年とTOKYO FM開局55周年を記念したTシャツを、NEIGHBORHOOD（R）とのコラボで製作したことを伝えた。

【画像】”伝説の事件”がTシャツに…歌詞もしっかりプリント！

　サイトでもコラボについて伝えており「1989年のザ・タイマーズのFM東京事件をモチーフにした特別モデルとなっています。37年の時を経て、伝説の事件がTシャツになりました。フロントの写真は、フォトグラファー内藤順司氏の撮り下ろし写真です」と紹介。

　28日から、公式ショッピングサイトで予約販売がスタートする。