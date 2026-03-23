『FIBA3×3アジアカップ2026』男子日本代表メンバー発表…前年大会得点王の小澤や初選出のソロモンら4選手

日本バスケットボール協会（JBA）は3月23日、『FIBA 3×3アジアカップ2026』に出場する3×3男子日本代表メンバーを発表した。

同大会は4月1日から5日にかけてシンガポールで行われ、23チームが参戦するアジアの頂点を決める大会。優勝したチームは2027年に開催される『3×3 CHAMPIONS CUP 2027』の出場権が与えられる。

男子日本代表（FIBAランキング14位）は4日の予選プールから登場し、開催国のシンガポール（同30位）と対戦。同日に予備予選Cに入ったトンガ（同61位）、韓国（同80位）、ベトナム（同93位）の中の1位と対戦する。そして、大会最終日の5日には準々決勝から決勝までが行われる。

今回、男子日本代表メンバーに選出されたのは、高いシュート力を武器に前年大会の得点王にも輝いた小澤崚（FIBA3x3個人ランキング91位／SHINAGAWA CITY.EXE）を筆頭に、代表経験豊富な井後健矢（同263位／SAGAMIHARA PROCESS）と仲西佑起（同297位／UTSUNOMIYA BREX.EXE）。そして今回が代表初選出となったクーリバリソロモン（同378位／UTSUNOMIYA BREX.EXE）の4選手に加え、予備メンバーには出羽崚一（同173位／ZETHREE ISHIKAWA）とロイ優太郎（同475位／白鷗大学）が選ばれた。

男子日本代表は3x3アジアカップの過去最高順位が3位で、前年大会では4位に終わっている。今回新戦力を加え悲願のアジアカップ優勝を達成できるか注目だ。

■FIBA3x3アジアカップ2026 男子日本代表メンバー



▼選手



小澤崚（91位／SHINAGAWA CITY.EXE／178センチ／27歳）



井後健矢（263位／SAGAMIHARA PROCESS／198センチ／31歳）



仲西佑起（297位／UTSUNOMIYA BREX.EXE／191／33歳）



クーリバリソロモン（378位／UTSUNOMIYA BREX.EXE／183センチ／25歳）



・予備メンバー



出羽崚一（173位／ZETHREE ISHIKAWA／190センチ／33歳）



ロイ優太郎（475位／白鷗大学／192センチ／20歳）



※カッコ内（FIBA3x3個人ランキング／所属クラブ／身長／年齢）

▼スタッフ



チームリーダー：弘田充宏（JBA）



ヘッドコーチ：中祖嘉人（JBA）



コーチ：鈴木慶太（株式会社アウトナンバー）



アスレチックトレーナー：岡本香織（JBA）



アスレチックトレーナー：村木 亮子（JIN整形外科スポーツクリニック）



チームマネージャー：小瀧開ラファエル（JBA）



サポートスタッフ：藤田純平（日本体育大学）

【動画】FIBA3x3アジアカップ2025…日本代表小澤の大会得点王の実力