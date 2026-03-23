女子サッカーなでしこリーグ1部。岡山湯郷ベルは、きのう（22日）のホーム開幕戦で市原に快勝。チームは開幕から2連勝です。

（サポーター）

「目指せ優勝」「今年はいけるという風に思っています。優勝できると」

アウェーでのリーグ開幕戦に勝利した岡山湯郷ベル。きのうの今季初のホームゲームでは市原を迎え撃ちました。この日は2016年まで湯郷ベルでプレーし、昨シーズン、チームに復帰した元日本代表のゴールキーパー福元美穂選手が9年9か月ぶりにスタメン出場を果たしました。

サポーター「福ちゃん頑張れー」

試合は、前半6分今季新加入の国吉選手がロングシュートで先制点をあげると、

後半5分には寺尾選手がゴール前で受けたパスを冷静に押し込みます。さらにアディショナルタイムでまたまた国吉。ホーム初戦を3－0で快勝し約950人のサポーターに開幕2連勝を届けました。

（岡山湯郷ベル 福元美穂選手）

「自分にとって特別な場所なので、またこうやってここでプレーできて、たくさんの方々に応援に来ていただいて本当に嬉しかったですし、感謝しています」

（岡山湯郷ベル 和多田充寿監督）

「地域のみなさんと一緒に勝利したいという気持ちが強かったのでホームで初戦勝ててよかったです」

次節は今月（3月）28日。アウェーで世田谷と対戦します。