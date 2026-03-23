死傷者74人の惨事は“人災”か　韓国工場の大規模火災事故めぐり警察が家宅捜索　違法増築が被害増の原因？

74人の死傷者を出した韓国工場の大規模火災事故をめぐって、警察と労働当局が大規模な家宅捜索に乗り出した。

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大田（テジョン）警察庁と大田地方雇用労働庁は、3月23日午前9時から捜査官など約60人を投入し、大徳区文坪洞（テドクグ・ムンピョンドン）にあるアンジョン工業本社と大禾洞（テファドン）の工場、代表取締役の自宅などに対する合同家宅捜索を進めている。

警察と労働当局は現場で関係者のPCや携帯電話、消防安全管理に関連する書類などを確保した。これを通じて、火災防止および避難措置など、事故予防のための安全措置が適正に履行されていたかを集中的に調べる方針だ。

特に、死者9人がまとめて発見された工場内のフィットネスルーム（脱衣所）付近の無断構造変更の疑惑も、核心的な捜査対象となっている。当局は、設計図面にない違法な増築や構造変更が火災の被害を拡大させた可能性が高いとみて、関連資料を精密に分析する予定だ。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

これに対し、大田雇用労働庁は、家宅捜索を通じて確保した証拠を基に、安全措置義務の責任の所在を明確にする方針を立てている。大田雇用労働庁の関係者は「産業安全保健法および重大災害処罰法違反の有無を厳正に捜査する」と述べた。

現在までに関係者16人に対する調査が行われたが、まだ正式に立件された被疑者はいないことがわかった。警察はまず火災原因を究明した後、過失の有無に応じて今後の立件手続きを進める計画だ。必要に応じて、追加の家宅捜索が行われる可能性も残されている。

3月20日午後1時17分ごろに発生したアンジョン工業の火災事故によって、労働者14人が死亡し、60人が負傷するなど、計74人の死傷者が発生した。警察や消防当局などの関係機関は23日午前10時30分から第1次合同鑑識を行い、正確な火元と原因を調査している。

（記事提供＝時事ジャーナル）