斎藤工、仲良しの“お笑い芸人”明かす まさかのフルネーム呼びに共演者も「初めて聞いた！」
俳優の斎藤工（44）が21日放送のTBS系『人生最高レストラン』（毎週土曜 後11：30）に出演。仲良しの“お笑い芸人”をフルネームで明かした。
【写真】「色気がありすぎて」「美少年」と反響の、15歳当時の斎藤工
冒頭のトーク中、友人関係についてMCの加藤浩次から問われると「僕、こういう番組出させていただくときに『仲いい人』って聞かれるんですけど、1名しかいなくて」と切り出すと、「永野一樹さん。あっ、フルネームで言っちゃいましたけど」とお笑い芸人の永野を、まさかの“フルネーム”呼びで挙げた。
これに加藤は「一樹っていうの？」と笑い、島崎和香子も「初めて聞いた！下の名前！」と驚いた。番組では永野とは番組で出会って以来、13年来の友人であることが明かされ、永野からのタレコミエピソードを恥ずかしそうに聞いていた。
【写真】「色気がありすぎて」「美少年」と反響の、15歳当時の斎藤工
冒頭のトーク中、友人関係についてMCの加藤浩次から問われると「僕、こういう番組出させていただくときに『仲いい人』って聞かれるんですけど、1名しかいなくて」と切り出すと、「永野一樹さん。あっ、フルネームで言っちゃいましたけど」とお笑い芸人の永野を、まさかの“フルネーム”呼びで挙げた。
これに加藤は「一樹っていうの？」と笑い、島崎和香子も「初めて聞いた！下の名前！」と驚いた。番組では永野とは番組で出会って以来、13年来の友人であることが明かされ、永野からのタレコミエピソードを恥ずかしそうに聞いていた。