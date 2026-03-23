【岩本輝雄】三笘薫、最高だね。動きが滑らか、というより、しなやか。リバプール相手に抜群の存在感。だからこそ悩む。W杯本番では先発？ 切り札？

【岩本輝雄】三笘薫、最高だね。動きが滑らか、というより、しなやか。リバプール相手に抜群の存在感。だからこそ悩む。W杯本番では先発？ 切り札？