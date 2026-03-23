一ノ瀬ワタル、鍛え上げた“極太の二の腕” 苦悶の表情でトレーニング「片方で何キロ？」驚きの声
俳優の一ノ瀬ワタル（40）が22日、スタッフが運営するインスタグラムに登場。Netflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』を彷彿させるトレーニング動画が公開された。
【動画】「腕の筋肉最高かて」何キロ持ち上げている？トレーニングをする一ノ瀬ワタル
投稿では「帰国してそのまま日課のトレーニングへ」とつづられ、先日まで仕事で韓国に出かけていた一ノ瀬が、日本に帰国後すぐにトレーニングへ行ったと報告。大きな重りがセットされたトレーニング機材を持ち上げ、苦しそうな表情を浮かべながら歩く様子を披露している。
タンクトップ姿からは、鍛え上げられた太く迫力のある二の腕をのぞかせており、コメント欄には「サンクチュアリ2期待しちゃいます」「かっこよすぎ 腕の筋肉最高かて」「片方で何キロですか？」「とても重たそう…何キロなんでしょうか？」などの反響が集まっていた。
【動画】「腕の筋肉最高かて」何キロ持ち上げている？トレーニングをする一ノ瀬ワタル
投稿では「帰国してそのまま日課のトレーニングへ」とつづられ、先日まで仕事で韓国に出かけていた一ノ瀬が、日本に帰国後すぐにトレーニングへ行ったと報告。大きな重りがセットされたトレーニング機材を持ち上げ、苦しそうな表情を浮かべながら歩く様子を披露している。
タンクトップ姿からは、鍛え上げられた太く迫力のある二の腕をのぞかせており、コメント欄には「サンクチュアリ2期待しちゃいます」「かっこよすぎ 腕の筋肉最高かて」「片方で何キロですか？」「とても重たそう…何キロなんでしょうか？」などの反響が集まっていた。