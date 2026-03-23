ヒルトン名古屋、スイートルーム2室を全面改装 「名古屋の中心に佇む、週末の別邸」…内部・料金など公開
ヒルトン名古屋（愛知県名古屋市）は、1989年の開業以来初めてスイートルーム2室（25階・26階）を全面改装し、24日にリニューアルオープンする。内装などが公開された。
【画像】ヒルトン名古屋 週末の別荘のような「エグゼクティブデラックススイートキング」
今回改装したのは「エグゼクティブデラックススイートキング」2室。長年にわたり国内外の賓客を迎えてきたスイートルームが、現代の滞在ニーズに合わせ、上質でプライベートな時間を過ごせる空間へと生まれ変わった。
コンセプトは「名古屋の中心に佇む、週末の別邸」。自然光の取り込み方や素材の質感、動線に至るまで、滞在する時間そのものが価値となる空間を追求し、都市型ホテルでありながら、喧騒から離れた穏やかな時間をかなえる。
■エグゼクティブデラックススイートキング 概要
MORNING BREEZE -「朝日とそよ風に包まれる、すがすがしい一日の始まり」をテーマにしたスイートルーム。大きな窓から差し込む自然光を最大限にいかし、明るいベージュを基調とした柔らかな色調で空間全体をまとめた。都市にいながら、週末の別荘で迎える朝のような、穏やかで開放的な時間を体感できるスイートとなる。
主な特徴
・朝の光とそよ風の軽やかさを表現したカーテンやソファラウンジ
・名古屋市街の景色を楽しめるダイニングエリア
・名古屋城を想起させるグリーンとゴールドのアクセントカラー
・有松絞りを用いた特注照明による、柔らかな陰影と温かみの演出
・風の流れと奥行きを感じさせるルーバー造作による立体的なデザイン
広さ：150平米
ベッド：キング 200×200センチ
定員：最大3名
※3名利用時はエキストラベッド（100×190センチ）を寝室に用意
料金：1泊 20万円〜
※税金・サービス料を含む
宿泊開始日：2026年3月24日（火）
【画像】ヒルトン名古屋 週末の別荘のような「エグゼクティブデラックススイートキング」
今回改装したのは「エグゼクティブデラックススイートキング」2室。長年にわたり国内外の賓客を迎えてきたスイートルームが、現代の滞在ニーズに合わせ、上質でプライベートな時間を過ごせる空間へと生まれ変わった。
■エグゼクティブデラックススイートキング 概要
MORNING BREEZE -「朝日とそよ風に包まれる、すがすがしい一日の始まり」をテーマにしたスイートルーム。大きな窓から差し込む自然光を最大限にいかし、明るいベージュを基調とした柔らかな色調で空間全体をまとめた。都市にいながら、週末の別荘で迎える朝のような、穏やかで開放的な時間を体感できるスイートとなる。
主な特徴
・朝の光とそよ風の軽やかさを表現したカーテンやソファラウンジ
・名古屋市街の景色を楽しめるダイニングエリア
・名古屋城を想起させるグリーンとゴールドのアクセントカラー
・有松絞りを用いた特注照明による、柔らかな陰影と温かみの演出
・風の流れと奥行きを感じさせるルーバー造作による立体的なデザイン
広さ：150平米
ベッド：キング 200×200センチ
定員：最大3名
※3名利用時はエキストラベッド（100×190センチ）を寝室に用意
料金：1泊 20万円〜
※税金・サービス料を含む
宿泊開始日：2026年3月24日（火）