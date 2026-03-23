『ばけばけ』ヘブン、日本に来た日のことを思い出す 第122回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第122回（24日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の元に、アメリカから大きな荷物が届く。中には、トキとヘブンで作り上げた二人の本「KWAIDAN（「怪談」）」が！大はしゃぎするトキをはじめ司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、勘太と勲、クマ（夏目透羽）。その様子を見ながら、ヘブンはイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）からの書評に目を通す。そんなある日、ヘブンはトキに胸の痛みがあると告げる。
今回は、子供たちの遊ぶ様を見守る、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。庭には季節外れの桜が返り咲きしている。その桜を見たヘブンは、日本に来た日のことを思い出していた。ある日の食事時。ヘブンは魚の小骨取りをトキにお願いする。久しぶりのお願いに、昔を懐かしむトキとヘブンだった。夕方。西向きの部屋の縁側に座り、美しい夕陽を眺めながらトキとヘブンは静かに語り合う。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の元に、アメリカから大きな荷物が届く。中には、トキとヘブンで作り上げた二人の本「KWAIDAN（「怪談」）」が！大はしゃぎするトキをはじめ司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、勘太と勲、クマ（夏目透羽）。その様子を見ながら、ヘブンはイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）からの書評に目を通す。そんなある日、ヘブンはトキに胸の痛みがあると告げる。