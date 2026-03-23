ダイコク電機 <6430> [東証Ｐ] が3月23日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の75億円→91億円(前期は122億円)に21.3％上方修正し、減益率が38.7％減→25.6％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.6億円→20.6億円(前年同期は30.9億円)に4.5倍増額し、減益率が85.1％減→33.4％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期通期連結業績予想につきましては、市場全体でスマートパチンコの導入が想定を上回って進展する中、当社のカードユニット「ＶＥＧＡＳＩＡ」がパチンコホール経営企業から支持を得て、販売が堅調に推移しております。 また、展示会後の反響を受けた新製品「ＢｉＧＭＯ ＸＣＥＬ」「ＴＪ－０１」および準新製品「ＲＥＶＯＬＡ2」「ＤＵＡＬＩＮＡ」の販売が好調に推移したほか、当社グループ会社のＤＡＸＥＬ株式会社が開発したスマートパチスロ「ようこそ実力至上主義の教室へ」および元気株式会社が開発した自社ゲームタイトル「首都高バトル」の販売が当期業績に寄与しております。（業績予想に関する注意事項）業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

