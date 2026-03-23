『ニジプロ2』発・NEXZ、関西冠特番『NEXZとCafeへ』完全版放送決定 新収録の映像も
日韓合同オーディション・プロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生した7人組グローバルボーイズグループ・NEXZ（ネクスジ）のMBS系冠番組『NEXZとCafeへ完全版SP』が、25日深夜0時56分から放送される。
【番組カット】最新映像も！活躍し続けているNEXZ
同番組は、Stray KidsやNiziUの後輩であるNEXZが出演する初の関西冠特番。関西出身メンバーを交えた大阪のカフェ巡りや、有名スイーツ店「クラブハリエ」とのオリジナル・ショコラバーム共同開発など、ステージ上とは違う等身大の素顔や“スイーツ男子”な一面が大きな話題を呼んだ。また、放送後に販売されたコラボスイーツが即完売するなど、大旋風を巻き起こした。
今回は2025年9月30日から4週連続で放送した『NEXZとCafeへ』の完全版2時間SPとなる。さらに、過去4回にわたる放送内容だけでなく、NEXZのメンバーたちが自分たちのロケVTRを鑑賞する様子を新たに収録したリアクション映像や、NEXZの最新情報も届ける。
【番組カット】最新映像も！活躍し続けているNEXZ
同番組は、Stray KidsやNiziUの後輩であるNEXZが出演する初の関西冠特番。関西出身メンバーを交えた大阪のカフェ巡りや、有名スイーツ店「クラブハリエ」とのオリジナル・ショコラバーム共同開発など、ステージ上とは違う等身大の素顔や“スイーツ男子”な一面が大きな話題を呼んだ。また、放送後に販売されたコラボスイーツが即完売するなど、大旋風を巻き起こした。
今回は2025年9月30日から4週連続で放送した『NEXZとCafeへ』の完全版2時間SPとなる。さらに、過去4回にわたる放送内容だけでなく、NEXZのメンバーたちが自分たちのロケVTRを鑑賞する様子を新たに収録したリアクション映像や、NEXZの最新情報も届ける。