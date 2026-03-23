日本水泳連盟は23日、今年9月に愛知・名古屋で開催されるアジア大会に出場する競泳・飛込の日本代表内定選手を発表した。競泳は2018年ジャカルタ大会で6冠＆MVPの池江璃花子（25、横浜ゴム/スポーツクラブルネサンス）や、最年長の鈴木聡美（35、ミキハウス）、日本選手権の男子100m平泳ぎで日本記録をマークした現役高校生の大橋信（17、枚方SS/四條畷学園高）ら35人、飛込は玉井陸斗（19、滋賀・立命館ダイビングクラブ/立命館大）、金戸凜（22、セントラルスポーツ/日本大）ら9人の計44人が選出された。日本代表は日本オリンピック委員会（JOC）の発表をもって正式に決定する。

9月19日開幕 アジア大会（愛知・名古屋）32年ぶりの日本開催

【アジア大会代表内定選手】

◇競泳・男子

■自由形

松本周也（25、ひまわりネットワーク）、坂井孝士郎（25、大和ハウス工業）、村佐達也（18、イトマン東京/中央大）、今福和志（18、枚方SS/四條畷学園高）、田渕海斗（23、尼崎SWIMMING TEAM）



■自由形＆バタフライ

松元克央（29、ミツウロコ）

■背泳ぎ

三浦玲央（24、スウィンSS）、松山陸（24、サイサン/ガスワン）、竹原秀一（21、はるおかSS赤間/東洋大）、西小野皓大（22、メルヘン姶良/中京大）

■平泳ぎ

大橋信（17、枚方SS/四條畷学園高）、渡辺一平（29、トヨタ自動車）

■バタフライ

光永翔音（20、中央大）、本多灯（24、イトマン東進）

■バタフライ＆個人メドレー

松下知之（20、スウィン宇都宮SS/東洋大）

■個人メドレー

小島夢貴（17、コパンスポーツクラブ豊川/豊川高）



◇競泳・女子

■自由形＆バタフライ

池江璃花子（25、横浜ゴム/スポーツクラブルネサンス）

■自由形

池本凪沙（23、TASC）、竹澤瑠珂（19、東京スイミングセンター/早稲田大）、梶本一花（22、枚方SS/同志社大）

■背泳ぎ

佐々木美莉（20、埼玉スウィンSS/東洋大）、白井璃緒（26、ミズノ）

■平泳ぎ

鈴木聡美（35、ミキハウス）、加藤心冨（20、スウィン鴻巣SS/早稲田大）

■バタフライ

水口知保（24、全日空/東京ドームスポーツ）、奥園心咲（20、枚方SSイ/立命館大）

■個人メドレー

松本信歩（23、あいおいニッセイ同和損害保険/東京ドームスポーツ）、成田実生（19、スポーツクラブルネサンス/明治大）、小堀倭加（25、あいおいニッセイ同和損害保険/相模原市水泳協会）

◇リレー

■男子

黒田一瑳（18、コナミスポーツクラブ新札幌/札幌大谷高）、柳本幸之介（22、TASC/日本大）

■女子

溝口歩優（20、セントラルスポーツ藤沢/筑波大）、鈴木莉緒（20、アリーナつきみ野スポーツクラブ/青山学院大）、福岡由唯（18、イトマンSS多摩校・武蔵野高）、難波実夢（23、JSS東京）



◇飛込・男子

■3ｍ飛板飛込

坂井丞（33、ミキハウス）

■3ｍ飛板飛込＆3ｍ飛板飛込シンクロ

伊熊扇李（21、日本体育大）

■3ｍ飛板飛込シンクロ

須山晴貴（28、日本水泳振興会宇都宮）

■高飛込

玉井陸斗（19、滋賀・立命館ダイビングクラブ/立命館大）、大久保柊（29、昭和化学工業/東京スイミングセンター）

■高飛込シンクロ

西田玲雄（25、岡三リビック/大阪水泳学校）、山田周汰（25、岡三リビック/大阪水泳学校）

◇飛込・女子

■3m飛板飛込

三上紗也可（25、米子ダイビングクラブ/日本体育大学大学院）

■高飛込

金戸凜（22、セントラルスポーツ/日本大）

