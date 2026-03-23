ロウン、King ＆ Prince「シンデレラガール」を歌唱 等身大の飾らない魅力も ライブセレクション＆出演ドラマがTELASAで配信開始
韓国の俳優ロウンのファンミーティングの中から厳選したライブをお届けする『ロウン BEST LIVE セレクション by TELASA』が、きょう23日正午からTELASAで配信をスタートさせた。
【写真】黒のスーツ姿で…ファンを魅了するロウン
ロウンは2016年にアイドルグループ・SF9のメンバーとしてデビュー。同時期に俳優としてもキャリアをスタートさせ、世界的ブランドのコレクションやイベントに出席するなど、グローバルに活躍中。
19年、『偶然見つけたハル』でドラマ初主演を果たすと、漫画から飛び出してきたかのようなビジュアルで大きな注目を集めた。また、主演ドラマ『恋慕』（21年）では韓国ドラマとして初の『国際エミー賞』のテレノベラ部門で最優秀作品賞を受賞。23年、俳優活動・個人活動に専念するためグループを脱退した後も、『この恋は不可抗力』（23年）、『婚礼大捷』（23年）などで数々の賞を受賞するなど、めざましい活躍を続けている。
25年、入隊前最後の作品となった『濁流』では、ワイルドな荒くれ者役で新境地に挑み、同年12月に公開された『映画 ラストマン -FIRST LOVE-』では、初の日本作品において強い印象を残すなど、27年除隊後の幅広い活動が期待される。
TELASAでは、ロウンがこれまで日本で開催してきたファンミーティングの中から厳選したライブを届ける『ロウン BEST LIVE セレクション by TELASA』を独占配信。King ＆ Prince「シンデレラガール」や、藤井風「花」、Vaundy「怪獣の花唄」などJ-POPを熱唱する姿をはじめ、K-POPグループ出身という安定した歌唱パフォーマンスを満喫できるライブセレクションで、等身大の飾らない魅力がたっぷりの内容となっている。
そのほか、ロウンが出演する韓国ドラマ『先輩、その口紅塗らないで』『偶然見つけたハル』も配信中。
【写真】黒のスーツ姿で…ファンを魅了するロウン
ロウンは2016年にアイドルグループ・SF9のメンバーとしてデビュー。同時期に俳優としてもキャリアをスタートさせ、世界的ブランドのコレクションやイベントに出席するなど、グローバルに活躍中。
25年、入隊前最後の作品となった『濁流』では、ワイルドな荒くれ者役で新境地に挑み、同年12月に公開された『映画 ラストマン -FIRST LOVE-』では、初の日本作品において強い印象を残すなど、27年除隊後の幅広い活動が期待される。
TELASAでは、ロウンがこれまで日本で開催してきたファンミーティングの中から厳選したライブを届ける『ロウン BEST LIVE セレクション by TELASA』を独占配信。King ＆ Prince「シンデレラガール」や、藤井風「花」、Vaundy「怪獣の花唄」などJ-POPを熱唱する姿をはじめ、K-POPグループ出身という安定した歌唱パフォーマンスを満喫できるライブセレクションで、等身大の飾らない魅力がたっぷりの内容となっている。
そのほか、ロウンが出演する韓国ドラマ『先輩、その口紅塗らないで』『偶然見つけたハル』も配信中。