チョン・ヘイン、歌唱やゲームでファンを魅了 日本ファンミ、TELASAで配信スタート 『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』『徹子の部屋』も
韓国の俳優チョン・ヘインが2025年9月にパシフィコ横浜で開催した『2025 JUNG HAEIN FANMEETING IN JAPAN 〜FOUR FLAVORS〜』が初の映像化。TELASAできょう23日正午より、独占配信がスタートした。
【画像】かわいい…チョン・ヘインがイベントで見せた癒やしの笑顔
ラブコメから社会派作品、アクションまで、どんな役柄も繊細に表現する高い演技力と、爽やかな“子犬系”ビジュアルで絶大な人気を誇るチョン・ヘイン。今回、日本で開催されたファンミーティングの独占配信が決定した。歌やゲームなどでファンを魅了したあの特別な瞬間が再び楽しめる。
チョン・ヘインは14年、ドラマ『百年の花嫁』で俳優デビューして以来、ドラマや映画、CM、ハイブランドのグローバルアンバサダーなど幅広く活躍中の俳優。17年、ドラマ『あなたが眠っている間に』に出演し注目を集め、翌18年には、初主演を務めたドラマ『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』で大ブレイク。“理想の年下彼氏”として社会現象になるほどのブームを巻き起こした。また、韓国の兵役をテーマにした社会的インパクトの大きい主演ドラマ『D.P. -脱走兵追跡官-』シリーズ（21年、23年）も大ヒット。“子犬系”のイメージから一転、シリアスな演技で実力派俳優としての地位を確立した。
その後、22年にはドラマ『コネクト』で三池崇史監督とタッグ。また24年にはドラマ『となりのMr.パーフェクト』で初のラブコメに挑むなど、ますます演技の幅を広げている。さらに、目の奥に狂気を秘めたヴィラン役で話題を呼んだ映画『ベテラン 凶悪犯罪捜査班』（24年、日本では25年公開）では、初めて日本での舞台あいさつに登壇し、大きな注目を集めた。
「SOUR」「SWEET」「SALTY」「BITTER」と4つのフレーバーをコンセプトにしたこのファンミーティングでは、主演ドラマ『スノードロップ』（21年）のOSTでもあるケビン・オの「Memories More than love」をはじめ、ポール・キムの「Every day, Every Moment」などを熱唱したほか、ファンと一緒に盛り上がった2択ゲームや代表作を振り返るコーナーなどで大盛り上がり。ここでしか見られないチョン・ヘインの魅力を堪能できる内容となっている。
そのほか、TELASAではチョン・ヘインが出演する韓国ドラマ『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』『徹子の部屋』も配信中。
【画像】かわいい…チョン・ヘインがイベントで見せた癒やしの笑顔
ラブコメから社会派作品、アクションまで、どんな役柄も繊細に表現する高い演技力と、爽やかな“子犬系”ビジュアルで絶大な人気を誇るチョン・ヘイン。今回、日本で開催されたファンミーティングの独占配信が決定した。歌やゲームなどでファンを魅了したあの特別な瞬間が再び楽しめる。
その後、22年にはドラマ『コネクト』で三池崇史監督とタッグ。また24年にはドラマ『となりのMr.パーフェクト』で初のラブコメに挑むなど、ますます演技の幅を広げている。さらに、目の奥に狂気を秘めたヴィラン役で話題を呼んだ映画『ベテラン 凶悪犯罪捜査班』（24年、日本では25年公開）では、初めて日本での舞台あいさつに登壇し、大きな注目を集めた。
「SOUR」「SWEET」「SALTY」「BITTER」と4つのフレーバーをコンセプトにしたこのファンミーティングでは、主演ドラマ『スノードロップ』（21年）のOSTでもあるケビン・オの「Memories More than love」をはじめ、ポール・キムの「Every day, Every Moment」などを熱唱したほか、ファンと一緒に盛り上がった2択ゲームや代表作を振り返るコーナーなどで大盛り上がり。ここでしか見られないチョン・ヘインの魅力を堪能できる内容となっている。
そのほか、TELASAではチョン・ヘインが出演する韓国ドラマ『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』『徹子の部屋』も配信中。