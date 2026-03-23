“ハロプロ濃度100％”の音楽番組スタート テレ東『Hello! Music Lab。』 野中美希「とても素敵な時間でした」
テレビ東京は4月6日深夜1時から新番組『Hello! Music Lab。』（毎週月曜 深1：00）の放送を始める。発足から28年目を迎え、卒業と加入を繰り返すアイドルの元祖として今もなお第一線で活躍し続けているハロー！プロジェクトのアーティストの魅力を語る上で欠かせない要素である「個性豊かな楽曲」「メンバー渾身のパフォーマンス」にフォーカスした音楽番組となっている。
【写真】涙がポロリ…モーニング娘。'26の新メンバーとして発表された杉原明紗
ハロプロは、モーニング娘。'26を筆頭に、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクルの7グループが個性的かつ驚異的なパフォーマンス・楽曲でたくさんの人を魅了し続けている。
新番組では、共感を呼ぶあの歌詞、聴けば聴くほどクセになるあのメロディ、キャッチーな振り付けはいかにして誕生したのか。スタジオでパフォーマンスを披露する1曲を作詞家、作曲家、振付師などの専門家や、実際にパフォーマンスをするメンバーから話を聞いて掘り下げる。
楽曲への理解が深まったところで、いよいよメンバー渾身のスタジオパフォーマンスへ。なんとそのパフォーマンスを見せるカメラ割りには、メンバー自身が考える推しポイントを反映。楽曲への理解を深めてからのパフォーマンス披露というこの番組でしか味わえないパッケージで、ハロプロ楽曲の奥深い魅力を届ける。
■野中美希（モーニング娘。'26 リーダー）コメント
「Hello! Music Lab。」を通して、ハロー！プロジェクトの魅力のひとつでもある「楽曲」について深くお届けできることがとてもうれしいです。
トークとスタジオ歌唱を通して、楽曲が生まれた背景やダンスの見どころなど、これまで以上にハロプロ楽曲の魅力に触れていただける番組になっていると思います。
実際に収録をしてみて、かわいいセットの中で楽しくたっぷりお話しでき、パフォーマンスもみていただける機会ができて、とても素敵な時間でした。
私たちメンバーにとっても、ファンのみなさんにとっても、改めてハロー！プロジェクトの音楽の面白さや奥深さを感じられる時間になることを、とても楽しみにしています！
■番組プロデューサー 高岩秀明氏（テレビ東京ミュージック）コメント
「Hello! Music Lab。」略して、ハロラボ。
今年から始まったハロプロ30周年盛り上げプロジェクト、サブスク音楽配信全面解禁、Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」のバイラルヒットなどなど、ハロプロに対するファンの皆さんの熱量がより一層高まっているのはもちろん、これまでハロプロ楽曲に触れる機会がなかった人々が新旧のハロプロ楽曲へ触れる機会が爆発的に増えていると感じています。
誰でも気軽に聴けるようになった今だからこそ、あえて１曲１曲の持つ魅力やパワーをより深く知ってもらいたい（私自身も知りたい！）という想いからこの番組を企画しました。
ハロプロ濃度100％の、ちょっとだけアカデミックな音楽プログラムです。
楽曲を掘り下げるトークブロックではメンバーたちも「へぇー！」と唸る制作秘話が飛び出すなど、そのあとのスタジオパフォーマンスが楽しみになる熱っちぃ構成になっています。
放送に加えてTVerなどでの見逃し配信も行います。ハロプロファンの方にもご新規さんにも、見れば見るほど楽しんでもらえるようなスルメ曲ならぬ“スルメ番組”を目指します！
ハロプロは、モーニング娘。'26を筆頭に、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクルの7グループが個性的かつ驚異的なパフォーマンス・楽曲でたくさんの人を魅了し続けている。
新番組では、共感を呼ぶあの歌詞、聴けば聴くほどクセになるあのメロディ、キャッチーな振り付けはいかにして誕生したのか。スタジオでパフォーマンスを披露する1曲を作詞家、作曲家、振付師などの専門家や、実際にパフォーマンスをするメンバーから話を聞いて掘り下げる。
楽曲への理解が深まったところで、いよいよメンバー渾身のスタジオパフォーマンスへ。なんとそのパフォーマンスを見せるカメラ割りには、メンバー自身が考える推しポイントを反映。楽曲への理解を深めてからのパフォーマンス披露というこの番組でしか味わえないパッケージで、ハロプロ楽曲の奥深い魅力を届ける。
■野中美希（モーニング娘。'26 リーダー）コメント
「Hello! Music Lab。」を通して、ハロー！プロジェクトの魅力のひとつでもある「楽曲」について深くお届けできることがとてもうれしいです。
トークとスタジオ歌唱を通して、楽曲が生まれた背景やダンスの見どころなど、これまで以上にハロプロ楽曲の魅力に触れていただける番組になっていると思います。
実際に収録をしてみて、かわいいセットの中で楽しくたっぷりお話しでき、パフォーマンスもみていただける機会ができて、とても素敵な時間でした。
私たちメンバーにとっても、ファンのみなさんにとっても、改めてハロー！プロジェクトの音楽の面白さや奥深さを感じられる時間になることを、とても楽しみにしています！
■番組プロデューサー 高岩秀明氏（テレビ東京ミュージック）コメント
「Hello! Music Lab。」略して、ハロラボ。
今年から始まったハロプロ30周年盛り上げプロジェクト、サブスク音楽配信全面解禁、Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」のバイラルヒットなどなど、ハロプロに対するファンの皆さんの熱量がより一層高まっているのはもちろん、これまでハロプロ楽曲に触れる機会がなかった人々が新旧のハロプロ楽曲へ触れる機会が爆発的に増えていると感じています。
誰でも気軽に聴けるようになった今だからこそ、あえて１曲１曲の持つ魅力やパワーをより深く知ってもらいたい（私自身も知りたい！）という想いからこの番組を企画しました。
ハロプロ濃度100％の、ちょっとだけアカデミックな音楽プログラムです。
楽曲を掘り下げるトークブロックではメンバーたちも「へぇー！」と唸る制作秘話が飛び出すなど、そのあとのスタジオパフォーマンスが楽しみになる熱っちぃ構成になっています。
放送に加えてTVerなどでの見逃し配信も行います。ハロプロファンの方にもご新規さんにも、見れば見るほど楽しんでもらえるようなスルメ曲ならぬ“スルメ番組”を目指します！