こういうの探してた！（歓喜）【GU】“程よい透け感”が大人可愛い♡「注目トップス」

春らしさを感じるようになってきた今、服装からシーズンムードを高めるなら、程よい透け感のあるアイテムがおすすめ。今回編集部が注目したのは【GU（ジーユー）】のシアートップス。シンプルなデザインできれいめにもカジュアルにも振りやすいので、春コーデでヘビロテできそうです。

ヘルシーに肌見せができるシアーTシャツ

【GU】「ソフトシアークルーネックT」\990（税込）

ほんのりと透け感のあるシアー素材のTシャツは、一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれそう。インナーにタンクトップやキャミソールを重ね着すれば、ヘルシーな肌見せコーデに仕上がります。肌寒い日には、ジャケットやパーカーなどの羽織りと合わせるのがおすすめ。公式サイトには「ふんわりとした風合い」とあり、着心地も良さそうです。

着まわしの利くシンプルカーデ

【GU】「ソフトシアーカーディガンQ」\1,490（税込）

シンプルなクルーネックデザインのカーディガン。カジュアルなジーンズやきれいめのスカートなど幅広いボトムスと合わせやすく、春のデイリーコーデでヘビロテできそう。公式サイトによると「ふんわりとした風合いで軽く、ちょうどよい透け感」とのことで、リラクシーに着られそうです。ベーシックから春色まで、豊富なカラー展開。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

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writer：Emika.M