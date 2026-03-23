「おい、新車を汚すんじゃねぇぞ！」体調不良の娘を無理やり義実家へ。夫を震え上がらせた『義母の一喝』

夫のモラハラ気質に悩んでいた筆者の友人・K江。K江は思いやりの感じられない夫の言動に傷つくことも多く、子どもたちにも矛先が向いていることを心配していました。しかし、ある人の言葉に夫が撃沈したそうで──。

モラハラ夫

私は夫・息子・娘の4人家族です。

私が悩んでいるのは、夫にモラハラ気質があること。

私だけではなく子どもたちにも暴言を吐くことがありました。

ある日のこと。

地方に住む義母を訪ねるため、車で出かけることになっていたのですが、朝から娘の体調がすぐれず、遠出は無理だと話していました。

それでも夫は「約束してるんだから」と娘を無理やり同行させたのです。

強行突破

案の定、途中で娘の容体は悪化し、嘔吐が止まらない状態に。



夫は「引き返そう」と言う私や息子を無視して、4時間かかる義実家まで強行突破してしまいました。



私は必死で娘を介抱し、何度も「病院へ寄ってほしい」と訴えましたが、夫の耳には届きません。

夫は「車変えたばっかりなんだから汚すなよ！」「臭いがつくなぁ」などと自分のことばかり。



娘の体調を心配する様子は全くありませんでした。

そんな状態で義実家に到着すると、当然義母は孫の体調を心配してくれました。



「無理して来なくても良かったのに」と言う義母に対し、夫は「ただの食いすぎだろ！」と吐き捨てるように言ったのです。

義母の一撃

すると、普段は穏やかな義母が「何言ってるの！」と夫に激怒しました。



「近くに知り合いのお医者さんがいるから、診てもらいましょう」と義母と娘の3人で病院へ。



急性胃腸炎であることがわかり、点滴をしてもらって症状は落ち着きました。

義実家に戻ると、義母は夫に「あなたもお父さんにいろいろ言われて嫌だったでしょ？ 何で自分がされて嫌だったことを自分の大事な子どもにするの！」と一喝。



義母曰く、私たちの結婚前に亡くなった義父は厳しいだけではなく、義母や夫に対して暴言を吐くことが多かったとか。



義母は内心、義父のような父親にならないように心配していたと話してくれました。