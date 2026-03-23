ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が、「ポケピース」と初めてコラボレーションした新作コレクションを、3月27日（金）から全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。

Maison de FLEURから「ポケピース」コレクションが初登場

今回はポケットモンスター30周年を記念して、スイーツをモチーフにリボンディテールを掛け合わせた、やわらかなタッチのバッグやポーチ、ハンカチ、チャームなど全26種がラインアップする。

ツイード素材を使用した「フリルトートバッグ」（全3種・7700円）は、フロントにピカチュウやポッチャマ、マホイップが首を傾ける姿が刺繍であしらわれている。各キャラクターに合わせたカラーリボン付きの「ツイードラウンドポーチ」（全3種・4700円）や「刺繍タオルハンカチ」（全7種・1980円）もお目見えする。

「フリルトートバッグ」（全3種・7700円）

「ツイードラウンドポーチ」（全3種・4700円）

人気の「ポケモン ダブルリボントート」（ピンク・ブラック・6900円）は、ポケピースのなかまたちが箔プリントされている。

「刺繍タオルハンカチ」（全7種・1980円）

「ポケモン ダブルリボントート」（ピンク・ブラック・6900円）

艶やかなアセチ素材にポケモンをデザインした「リボンチャーム」（全8種・3300円）は、ピカチュウ・ピチュー・ポッチャマ・モクロー・ヒバニー・マホミル・マホイップ・ニャスパーの8種類。総柄プリントの「ポケモン プリントポーチ」（全3色・4200円）も登場する。バッグやポーチのファスナー引き手にはモンスターボールモチーフとブランドロゴが刻印されている。

Maison de FLEURとポケピースのコレクションは、3月27日（金）から全国のMaison de FLEUR店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売。ECサイトは同日お昼12時から。価格は税込み。