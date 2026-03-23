プロ野球は２２日にオープン戦の全日程を終了。２７日の開幕戦に向け、１２球団が調整を終えた。昨季セ・リーグ３位の巨人は、先発陣の整備と岡本が抜けた打線の再構築をテーマに、キャンプから２か月近くをかけて準備を整えた。阿部監督の就任３年目。昨年からの変化に迫る。

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オープン戦の成績は大きく向上した。昨年は７勝７敗２分けの６位タイだったが、今年から１０勝５敗１分けで日本ハムに並ぶ１位。攻撃面での進化が好成績の一因となった。

チーム打率は．２４６から．２６０へとアップ。岸田（．４７１）、泉口（．４００）ら主力が順調な仕上がりを示し、レギュラーを狙う増田陸（．４６７）、佐々木（．３３３）、浦田（．３１７）らが高いレベルでしのぎを削るという理想的なオープン戦となった。

もう一つ、昨年と雲泥の差だったのが守備だ。チームとして守備力アップをテーマに掲げる中、失策数は昨季オープン戦の「１１」から「３」へ激減。防御率は３・１３（２５年）、３・１１（２６年）と大きな変化がなかった中、堅実な守備がオープン戦１位を支えた。

開幕カードは昨季のリーグ覇者・阪神が相手。「新しいチームを作る」、「生まれ変わる」という阿部監督の思惑通り、チームの陣容は、いい意味で様変わりした。山崎の故障離脱を受け、開幕投手にはドラフト１位の竹丸を抜てき。球団６４年ぶりの新人開幕投手という異例の起用に、指揮官の決意がにじんだ。２戦目はハワード、３戦目はドラフト３位・山城を送り込む可能性があり、開幕３戦目までの先発が全て新加入なら球団史上初となる。

打線は泉口、キャベッジを軸とし、「ポスト岡本」の期待がかかるダルベックに開幕４番を託すことが予想される。両股関節手術からリハビリ中の吉川に代わる開幕二塁手候補は、浦田と増田陸が激しいデッドヒートを展開した。昨季オープン戦からシーズン序盤にかけて苦しんだ坂本は、キャンプから好調を維持。「まだまだやれると思ってやっている」という言葉通り、最前線に立ちながらフレッシュなチームを支えてくれそうだ。

数字を見ても、陣容を見ても昨年との“違い”を感じさせる今年の巨人。２７日の開幕戦は、熟練のメンバーがそろう王者・阪神に、新しい巨人が挑む構図となる。

◆２０２６年のオーダー

１（左）キャベッジ

２（中）松本ｏｒ佐々木

３（遊）泉口

４（一）ダルベック

５（捕）岸田

６（右）中山

７（三）坂本

８（二）浦田ｏｒ増田陸

◆昨季開幕戦オーダー

１（左）若林

２（右）キャベッジ

３（二）吉川

４（一）岡本

５（中）ヘルナンデス

６（三）坂本

７（捕）甲斐

８（遊）門脇

９（投）戸郷