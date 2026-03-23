東京ディズニーランドで9月30日にスタートする、新たなエンターテイメントプログラム『The D-Groovationz4 Live:Happy!Funky!Groovy!Tour』のキービジュアル

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　東京ディズニーランド（TDL）は、トゥモローランドの「ショーベース」にて、新たなエンターテイメントプログラム『The D-Groovationz4 Live:Happy!Funky!Groovy!Tour』（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）を9月30日より開始すると発表した。

【動画】現在「ショーベース」で公演中の『クラブマウスビート』は3月31日をもって終了する

　同プログラムは、今回初登場となるシンガー4人、ダンサー12人からなる“スーパーボーカル＆ダンスグループ”「The D-Groovationz4」によるライブボーカルを中心としたパフォーマンスが楽しめるステージショー。

　The D-Groovationz4がライブを開催し、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒にエキサイティングなステージを繰り広げるというストーリーが展開され、斬新なアレンジのディズニーソングやオリジナルソングで、ゲストたちを盛り上げる。

　出演は、The D-Groovationz4のほか、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー、ヴァネロペ、ベイマックス。東京ディズニーリゾート（TDR）のステージショーにヴァネロペとベイマックスが登場するのは初めてとなる。

　なお、2021年7月からショーベースで公演されてきた『クラブマウスビート』は3月31日をもって終了となる。

　公演概要は、以下のとおり。

公演時間：約25分
公演回数：1日4〜5回
出演者数： 16人（シンガー4人、ダンサー12人）
出演キャラクター：ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー、ヴァネロペ、ベイマックス