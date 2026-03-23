GENERATIONS中務裕太（33）が23日、神奈川・洗足学園音大で「EXPG高等学院」入学式に出席した。

LDHが運営する、ダンスを学びながら高校卒業資格を取得できる学校。学長を務める中務は壇上で「夢を探し続ける努力をして、夢をかなえるために考える力をつけてほしい。自信を失ったら、周りの仲間、先輩、先生に声をかけてください。日本で一番学長との距離が近い学校です」と語った。

入学式の枠にとらわれないエンターテインメントに特化した入学式として、この日はEXILE MAKIDAI（50）はDJパフォーマンスを、EXILE TETSUYA（45）とTHE RAMPAGE岩谷翔吾（29）は在校生とともにダンスパフォーマンスも披露。123人の新入生を沸かせた。

TETSUYAは「3年間、どんなことを積み重ねるかは皆さん次第。ダンスをしていると見た目がどんどん変わってきて、外見で誤解されることがよくあるけど、芯では自分を大事にしながら表現していってください。ダンスで社会の役に立ってほしい」と話し、中務は「皆さんに筋トレを強要することはありません。ダンスとリポートを一生懸命頑張ってください」と笑いを誘いつつ「若いうちはさっさと行動してさっさと失敗してさっさと次へ行く。失敗は次の成功につながるし、努力はうそをつかないので、いっぱい努力して、かましてください」とエールを送った。