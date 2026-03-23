国内のロードレースシーズンは山場を越えた。

フルマラソンでは、今季も箱根駅伝を走った学生ランナーの挑戦が相次ぎ、沿道を盛り上げた。中でも実業団のトップ選手たちを相手に、上位争いを繰り広げた選手たちを振り返る。（編集委員 近藤雄二）

青学大の先輩・吉田祐也と激走

学生たちがトップ集団をにぎわせたのが、２月の別府大分毎日マラソンだった。

青学大、中大、日大の選手たちが、海外勢や実業団選手と先頭争いを演じながら、中間点を通過。終盤の３５キロでは、日本勢トップを争う２位集団に、青学大の黒田朝日（４年）と中大の溜池一太（同）が、しぶとく生き残っていた。

そこから、抜け出したのが、１月の箱根駅伝５区で驚異的な区間新をマークした黒田だった。３８キロ付近で、青学大の先輩に当たる吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）と共に後続を引き離す。肩をぶつけ合うような並走から、４０キロ手前では引き離しにかかった。

ただ、４１キロ手前の給水を取った瞬間だった。チャンスと見た吉田がスパート。数メートル差をつけられ、一時は背後まで詰め寄ったが、再び突き放された。最後は吉田に４秒差、２時間７分３秒で３位のゴールとなり、「完全に経験とスタミナの差が出た」と脱帽した。

圧倒的なマラソン適性

ただ、箱根から約１か月後で、「５、６割の状態」の中での日本人トップ争いは、マラソンへの人並み外れた適性を改めて示した。初マラソンだった昨年２月の大阪では、２時間６分５秒の日本学生記録をマークしている。駅伝で見せてきたレースで外さない力を、箱根後という万全とは言えない２度のマラソンでも発揮できたことは、ＧＭＯインターネットグループに進む今後に向けても、大きな財産となったはずだ。

今回の快走で、２０２８年ロサンゼルス五輪代表選考会となる２７年秋のマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）の出場権も獲得した。五輪を見据える黒田は「狙えるものはしっかり狙いたい。最終的には世界で戦えるランナー、そこを目指したい」と語った。

今後はベルリンなど、海外レース挑戦も視野に入れる。準備を整えて挑む４２・１９５キロでどんなタイムが出るのか、興味は尽きない。

別大では、溜池も２時間７分５９秒で７位に入り、ＭＧＣ出場権を得た。ＳＧホールディングスに進む中大のエースは「すごく楽しい２時間だった。次はもっと先頭で走れるよう、ＭＧＣまで頑張っていきたい」と、夢を膨らませた。

ふくらはぎに異変、確実にゴール

世界の強豪が集った３月１日の東京マラソンでは、早大の工藤慎作（３年）がハイレベルな日本人トップ争いへ、果敢に挑んだ。

大迫傑（リーニン）、鈴木健吾（横浜市陸協）という新旧日本記録保持者や、昨秋の世界選手権東京大会代表の近藤亮太（三菱重工）らと共に、日本人トップグループを形成。中間点を１時間２分５０秒という学生記録が狙えるペースで通過すると、３５キロまで大迫、鈴木、近藤らに食らいついた。

そこから、初マラソンの苦しみを味わった。未知の距離へと踏み込み、右ふくらはぎが何度もつった。「ちょっともったいないけど、ＭＧＣの出場権を取ることに切り替えた」。無理して前を追うことは諦め、冷静にゴールまで走り抜くことを選んだ。それでも、ゴールタイムは２時間７分３４秒で学生歴代４位。日本勢５番手で、目指していたＭＧＣへの道も開けた。

今年の箱根駅伝５区では２位で走り出し、途中でトップに立った。しかし、残り２キロを切って青学大の黒田に逆転を許し、芦ノ湖では涙を流した。ただ、屈辱の中でも目標は見失わなかった。以前から、ロス五輪代表を見据え、在学中のマラソン挑戦を公言。その第一歩が、今回の東京だった。

そこで、納得できる走りを披露した結果、ＭＧＣ出場権も獲得。「マラソン選手としてのキャリアは、まだまだスタート地点。今日の経験を今後に生かし、一回りも二回りも強くなって帰ってきたい」。世界を見据えたマラソンの舞台でも激突する黒田との、今後のライバル物語の行く末も、楽しみだ。