◆プロボクシング ▽日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・池側純―同級１１位・大嶋剣心（５月１２日、東京・後楽園ホール）

「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ＰＨＯＥＮＩＸ ＢＡＴＴＬＥ１５６」の開催発表記者会見が２３日、東京・文京区の東京ドームで行われ、５月１２日、後楽園ホールでのメインイベントで初防衛戦を行う日本スーパーバンタム級王者・池側純（２８）＝角海老宝石＝と挑戦者の同級１１位・大嶋剣心（３０）＝ＫＯＤ＝が試合に向けた意気込みを語った。

戦績は池側が９勝（３ＫＯ）１敗３分け、大嶋が９勝（５ＫＯ）４敗１分け。

待望の日本王者となった池側は「相手はキャリアがあって、タイトル挑戦経験がある、とてもいい選手ですが、必ず勝って防衛する」と力を込めた。今年１月、石井渡士也（ＲＥ：ＢＯＯＴ）に挑み、５回までの劣勢をはねのけて９回ＴＫＯ勝ち。逆転でベルトを奪取した。挑戦者についての印象を聞かれると「右のパンチが強い。（ジムを）移籍して（元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級スーパー王者の）内山（高志＝４６）さんに見てもらっていると思うので、警戒していきたい」と話した。

初防衛戦は難しいと言われるが、池側は「いい試合になる。最終的に僕が勝って防衛する」と意気込んだ。

一方、大嶋はタイトル挑戦は４度目。帝拳ジム、一力ジムと渡り歩き、内山さんが会長を務めるＫＯＤ ＬＡＢジムに移籍した。「移籍初戦でチャンスをいただけて感謝している。４回目のチャンス。今回こそ生かしたい。勝って内山さんにベルトを見せられるように頑張る」と抱負を語った。

練習では内山会長から直接指導を受けるが「内山会長が自分でやってきたトレーニングを僕にやってみせてくれる。苦しかったりもするが、（世界王者になるため）これをやってきたんだろうなと何も言えない」と気を引き締める。「移籍して、少しでも変わったところを見せたい」と意気込む大嶋は最後に「アッパーには気をつけます」と石井をキャンバスに沈めた池側のフィニッシュブローを警戒した。