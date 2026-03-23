◇ボクシングライトフライ級 片岡雷斗《6回戦》大橋波月（2026年3月24日 東京・後楽園ホール）

ボクシングアマ6冠のホープ片岡雷斗（19＝大橋）が23日、都内でプロデビュー戦の前日計量に臨み、48・8キロで一発パス。会場に髪を編み込んだ「コーンロウ」で登場すると「ワクワクしている。サンダーのような試合を見せたい。電光石火の動きを見せる」とニヤリと笑った。

千葉県佐倉市出身の片岡は格闘技経験のある父・圭さんの影響で幼稚園からキックボクシングを始め、小4年からボクシングに転向。進学した千葉・習志野高では高校5冠を達成。23年アジア・ユース選手権51キロ級で優勝するなど、アマ戦績は58戦57勝（31RSC）1敗。28年ロサンゼルス五輪を目指していたが、昨年12月に大橋ジムからプロ転向することを発表した。

所属ジムの大橋秀行会長（61）が「複数階級いける」と大絶賛する逸材。スピードとパンチ力を武器とし、名前が雷斗であることから「ザ・サンダー」と命名された。昨日に約1時間かけて仕上げたヘアスタイルの分け目は稲妻のような“ジグザグ”模様に。「かっこいいですか？」と報道陣に逆質問する余裕も漂わせた。

デビュー戦でいきなり日本ライトフライ級6位の大橋波月（27＝湘南龍拳）と対戦。「僕が言えることでもないが、仕上がっている。顔つきも良い」と“上から目線”で相手を分析したスーパーホープは「絶対勝って、隙を見つけたら倒しにいく」と愛称のごとく、ド派手に勝負を決める。