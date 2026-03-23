女優高畑淳子（71）が22日、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）にゲスト生出演。名作ドラマ「3年B組金八先生」をめぐるエピソードを明かした。

「何年前になりますかね。いっぱい仕事してない時で。『金八先生』に出せていただくことになったんですけど。私たちにとって、『金八先生』って大きな収入源なんですよ。半年間はサラリーマンになったように、舞台公演って微々たるものしかいただけないのに、大枚をいただけけるお仕事が半年決まるっていう」と切り出した。

続けて「小さな建て売りを住宅を買ったんです。建て売り住宅を買った途端、金八先生が『今年はやめます』って言って」と当時を回想し、理由も説明した。

そして「（収入が）なくなっちゃったんです。それは困ってしまって。解約もできない。1シーンでもいいから」と主張し、細かい役でも出続けたという。「そのうち、『白い巨塔』と出会って、何とかローンは返せた」と明かした。

高畑は「3年B組金八先生」シリーズで養護教諭の本田知美役として注目を集めた。2003年のフジテレビ系「白い巨塔」では東教授（石坂浩二）の妻・東政子役で強烈なインパクトを残した。

同ラジオのパーソナリティーはTBS安住紳一郎アナウンサー（52）が務めている。