【ゴンチャ】季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT」をローンチ、第一弾は香り豊かな「ストロベリー&ローズ ダージリン」

ゴンチャ ジャパンは、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT(ティークラフト)」をローンチし、第一弾商品「ストロベリー&ローズ ダージリン」を2026年3月25日から全店で期間限定販売する。

ローンチに先立ち開催された発表会では、ゴンチャジャパンの角田淳社長と、マーケティング部R&Dチームスペシャリストの木村杏奈氏が登壇。ゴンチャがめざす“ティーカフェ文化の定着”と「TEACRAFT」シリーズの概要について説明した。

【すべての画像はこちら】新シリーズ「TEACRAFT」ローンチ、ゴンチャおすすめの飲み方はストレートティー×ミルクフォームの「ミルフォティー」

〈日本上陸12年目 ティーカフェ文化の定着をめざして〉

角田社長は冒頭、「『お茶しよう?』と言われたとき、7割の人がコーヒーを想起する」という独自調査の結果を紹介。40代では8割以上がコーヒーを思い浮かべる一方、10〜20代では紅茶･お茶の想起率が約4割と、お茶が日常に根づき始めていることを指摘した。

また日本上陸12年目を迎えた現在も、ゴンチャの店舗数は増え続けており、2026年3月末時点で国内225店舗を運営。2025年の年間客数は、4,000万人を超えたという。「店舗数よりも“お茶しよう＝ゴンチャ”と想起される存在になることが重要」(角田社長)とし、2028年までに年間客数6,000万人をめざしている。

ゴンチャジャパン 角田淳社長

実現に向けてゴンチャは、〈1〉ファンとの長期的な関係構築、〈2〉オペレーションDXによる体験価値の向上、〈3〉季節商品の強化、〈4〉クルー(従業員)のエンゲージメント最大化ーーに取り組んでいる。

〈新シリーズ「TEACRAFT」とは〉

「TEACRAFT」は、‟こころ、ときめく、香りのお茶。”をコンセプトに、季節に合わせたフルーツや花と上質な茶葉をブレンドする新シリーズ。

立ち上げ背景には、ブランドに対する理解が深まるほど“上質なお茶そのもの”を求める傾向が強まるというデータがある。ロイヤリティプログラム「My Gong cha」では、ストレートティーの購入比率がエントリーステージのLoverで4%に対し、最上位ステージのLegendでは12%へと大きく伸長している。

角田社長は「ファンが最終的に選ぶのは上質なお茶。こうした体験をより多くのお客様にも届けたいという思いから『TEACRAFT』が誕生した」と語る。さらに「最終的には『お茶しよう』と言われたときに、お茶を飲みに行く文化をつくりたい」とし、シリーズを通じて新しいお茶の習慣の定着をめざす。

ゴンチャジャパン 角田淳社長

〈第一弾「ストロベリー&ローズ ダージリン」〉

シリーズ第一弾となる「ストロベリー&ローズ ダージリン」は、専用に開発したダージリンブレンドに、いちごとローズの香りを重ねた華やかなフレーバーティー。商品開発を担当した木村氏は、「上質なお茶の味わいの上に、甘酸っぱいストロベリーと上品なローズの香りが波のように押し寄せる設計にした」と説明する。

ゴンチャジャパン マーケティング部R&Dチームスペシャリスト 木村杏奈氏

ベースの茶葉には、芳醇な甘みを持つ秋摘みのダージリンを採用し、爽快感のあるセイロンティーを少量ブレンド。さらに、レッドローズの花びらとドライストロベリーを加え、香りだけでなく見た目にも華やかさのある茶葉に仕立てた。

ゴンチャのおすすめは、ストレートティーに「ミルクフォーム(通称:ミルフォ)」をトッピングした「ミルフォティー」。甘じょっぱく濃厚な「ミルフォ」が、さっぱりとしたストレートティーの風味を引き立てるという。ストローで混ぜながら飲み進めると、ミルフォが溶けてクリーミーな味わいに変化し、一杯で二つの楽しみ方ができる。

ストロベリー&ローズ ダージリン イメージ

【商品ラインアップ(各税込)】

◆ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー (ICED/HOT)

ICED:S 380円 M 430円 L 520円

HOT :S 380円 M 430円

◆ストロベリー&ローズ ダージリンティー (ICED/HOT)

ICED:S 290円 M 340円 L 430円

HOT :S 290円 M 340円

◆ストロベリー&ローズ ダージリン ミルクティー(ICED/HOT)

ICED:S 440円 M 490円 L 580円

HOT :S 440円 M 490円

◆ストロベリー&ローズ ダージリン アーモンドミルクティー (ICED/HOT)

ICED:S 490円 M 540円 L 630円

HOT :S 490円 M 540円

販売店舗:国内ゴンチャ全店

発売日:2026年3月25日(水)

カスタマイズ:

◆ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー

→追加トッピングは2つまで可能。

◆ストロベリー&ローズ ダージリンティー/ミルクティー/アーモンドミルクティー

→追加トッピングは3つまで可能。

〈限定価格で購入できる!「TEACRAFT」発売記念キャンペーン〉

2026年3月25日〜4月5日までの期間中、対象ドリンクをモバイルオーダーで注文すると、限定価格で提供する「TEACRAFT」発売記念キャンペーンを開催する。

【対象ドリンク】

◆ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー

380円〜→280円〜

◆ストロベリー&ローズ ダージリンティー

290円〜→190円〜

◆ストロベリー&ローズ ダージリン ミルクティー

440円〜→340円〜

◆ストロベリー&ローズ ダージリン アーモンドミルクティー

490円〜→390円〜

※有人レジ、セルフレジ、デリバリーでの注文はキャンペーン対象外。