メ～テレ（名古屋テレビ）

教育現場を震撼させた、教師7人のグループによる盗撮画像共有事件。このグループを管理していた名古屋市の元教師の男に、検察は懲役4年を求刑しました。

名古屋地方裁判所の前でスーツに身を包み、遠くを眺める男。

名古屋市の元小学校教師、和田(旧姓・森山)勇二被告(42)です。

起訴状などによりますと、和田被告は2024年、校外学習で訪れた名古屋市内の消防署で女子児童の下着を盗撮し、その画像をSNSのグループに共有したなどの罪に問われています。

和田被告は、児童の楽器に体液を付けた罪でも追起訴され、これまでの裁判で起訴内容を認めていました。

女子児童の盗撮画像などが教師のグループで共有されていた一連の事件で、グループを開設・管理していたのが和田被告です。

事件の数年前から盗撮を始める

検察側の冒頭陳述によりますと、事件の数年前から女子児童の下着の盗撮を始め、同じ性的嗜好を持つ人たちとSNS上でやりとりを開始。

中でも教師と判明し、信用できる人物だけを秘匿性の高い通信アプリ「エレメント」に招待したとされています。

グループでは、こんなやり取りも――。

「ロリコン教師で集まれるのはうれしいです」「捕まらないようにしましょうね」

一連の事件で7人が逮捕・起訴され、うち2人に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されています。

被告「被害者に著しい傷をつけた」

そして、23日に開かれた和田被告の裁判。

検察側は「教師の信頼を根幹から揺るがし、わいせつな行為を助長する著しい悪影響を与えた」などとして、懲役4年を求刑しました。

一方で弁護側は「グループ内に上下関係はなく、名目上の管理者に過ぎなかった」などとして、執行猶予付きの判決を求めました。

和田被告は最後に「被害者に著しい傷をつけたことは取り返しがつかない。申し訳なく思っている」と述べました。

判決は、4月16日に言い渡されます。